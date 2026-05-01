Fast 500 Sachsen verdienen eine Million Euro - Minimum

Dresden - Her mit der "Marie": In Sachsen lebten 2023 genau 490 Einkommensmillionäre. Einer oder eine einzige(r) von ihnen verbuchte Einnahmen von 86 Millionen Euro auf dem Konto. Das ist Rekord.

Für Sachsens Einkommensmillionäre scheint jeden Tag die Sonne (Symbolfoto). © 123RF/liudmilachernetska

Zusammen kamen Sachsens Bestverdiener auf eine Summe von 1,2 Milliarden Euro. "Mir kann niemand weismachen, dass es falsch wäre, ihnen einen größeren Beitrag zum Gemeinwesen abzuverlangen", erklärte Susanne Schaper (48, Linke), die die Zahlen bei der Staatsregierung erfragt hat.

Bislang sei noch nicht einmal sicher, dass die Einkommensmillionäre korrekt besteuert werden, zumal nur zwei Prozent der Millionen-Steuerfälle geprüft wurden, so Schaper.

Das mittlere Einkommen in Sachsen liegt weit unter diesen Rekordbeträgen. Wer im Freistaat nach Tarif bezahlt wird, erhält etwa 55.000 Euro jährlich. Beschäftigte ohne Tarifvertrag kommen auf rund 40.000 Euro.

Dazu kommen Abzüge: Beiträge zur Renten- und Arbeitslosenversicherung werden für Jahreseinkommen bis 101.400 Euro fällig. Bei der Kranken- und Pflegeversicherung liegt diese Beitragsbemessungsgrenze bei 69.750 Euro.