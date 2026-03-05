Reise in die Golfregion gebucht? Diese Rechte haben Urlauber

Leipzig - Wer aktuell eine Reise in die Golfregion gebucht hat, der hat buchstäblich die Brille auf. Viele Lufträume sind gesperrt, Flüge fallen aus oder Urlauber wollen die Reise lieber gar nicht erst antreten . Was können Touristen im Fall der Fälle tun?

Micaela Schwanenberg (52), Rechtsexpertin der Verbraucherzentrale Sachsen (VZS), kennt sich im Reiserecht aus. © PR

Pauschalreisende sind deutlich besser geschützt als Individualtouristen, erklärt Micaela Schwanenberg (52), Rechtsexpertin der Verbraucherzentrale Sachsen (VZS).

Ansprechpartner für Betroffene sei immer der Reiseveranstalter. Bei Kriegen oder politischen Unruhen "ist ein kostenfreier Rücktritt möglich", so die Expertin.

Ist noch viel Zeit, sollten Betroffene nicht vorschnell stornieren, sondern die Lage beobachten und Rücksprache mit dem Veranstalter halten.

Wer Einzelleistungen gebucht hat, ist "deutlich weniger geschützt", meint die Rechtsexpertin. Ansprechpartner sind immer die Airlines und die jeweiligen Anbieter.