Festung Königstein macht alte Kaserne wieder schick

Königstein - Ein Mammutprojekt mit Geschichte: Auf der Festung Königstein wächst aus jahrhundertealten Mauern ein neues Besuchererlebnis. Die Alte Kaserne, 1589 erbaut und damit die älteste noch erhaltene Kaserne Deutschlands, wird seit 2024 grundlegend saniert - jetzt hat der Innenausbau begonnen. Wenn alles nach Plan läuft, soll Mitte 2028 eröffnet werden.

Die Festung Königstein im Winterkleid - einfach malerisch schön! © Marko Förster

Zwei Jahre lang wurde zunächst das über 100 Meter lange Dach komplett erneuert. Balken wurden ausgetauscht, die Konstruktion stabilisiert. Seit einigen Wochen läuft nun der Innenausbau.

Entstehen soll ein neuer Ausstellungsbereich mit Soldatenwohnungen aus dem späten 16. Jahrhundert. "Wir wollen plastisch machen, wie diese Wohnungen ausgesehen haben", sagt Festungs-Chef André Thieme (56).

Zwei Wohnungen werden detailgetreu nachgebaut und durch virtuelle Elemente ergänzt.

Ein besonderes Highlight wird die Feldscher-Wohnung. Der Wundarzt der Soldaten war zugleich Bader, Friseur und oft auch Alchemist. "Seine Wohnung war besonders ausgestattet und soll ein echtes Highlight werden", so Thieme. So möchte die Festung erstmals zeigen, wie Soldaten und ihre Familien auf dem Königstein lebten.