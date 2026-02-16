Nach Einsturz der Carolabrücke: Jedes dritte "Sorgenkind" wird nicht ständig überwacht

Ein Gespenst geht um in Sachsen, es ist die Angst vor dem Teileinsturz! Seitdem die Carolabrücke in die Elbe flog, blickt man mit Argwohn auf 19 andere Brücken.

Von Erik Töpfer

Sachsen - Ein Gespenst geht um in Sachsen, es ist die Angst vor dem Teileinsturz! Seitdem die Carolabrücke in die Elbe flog, blickt das Land mit Argwohn auf 19 weitere Brücken. Denn in ihnen steckt derselbe Hennigsdorfer Spannstahl, der die Dresdner Querung in die Knie zwang. Von Leipzig bis Bad Schandau - dies sind die Sorgenkinder!

Abrissarbeiten im Sommer '25. Die Carola-Katastrophe schickte Schockwellen durchs Land.
Abrissarbeiten im Sommer '25. Die Carola-Katastrophe schickte Schockwellen durchs Land.  © Robert Michael/dpa
Die Pfeiler notsichern die Leipziger Agra-Brücke.
Die Pfeiler notsichern die Leipziger Agra-Brücke.  © Ralf Seegers

Fakt ist: Mehr als ein Drittel der Brücken wird noch nicht gesondert überprüft.

Egal ob die Brücke der S171 in Königstein, der S163 in Porschdorf oder der S190 über die Freiberger Mulde: Bei 7 der 19 mit dem gleichen Spannstahl gebauten Brücken wird die Sonderprüfung knapp anderthalb Jahre nach der Carolabrücken-Katastrophe noch immer vorbereitet.

Denn einzelne Bauwerke seien dringender zu prüfen, schreibt das Landesamt für Straße und Verkehr (LASuV) auf TAG24-Nachfrage.

Ausstellung würdigt Sachsens IT-Wiege Robotron
Sachsen Ausstellung würdigt Sachsens IT-Wiege Robotron

Alle "Ingenieurbauwerke" in Sachsen würden turnusmäßig überprüft. "Sollten sich dabei Hinweise auf eine Verschlechterung ergeben, wird die Sonderprüfung unverzüglich vorgezogen."

Die Leipziger Agra-Brücke ist der Beweis: Hier musste es plötzlich ganz schnell gehen. 408 Schwerlaststützen mit je 19 Tonnen Tragfähigkeit werden derzeit unter der einsturzgefährdeten Brücke verbaut. Das LASuV hatte mehrere Risse gehört, was die Sicherheit von 30.000 Fahrzeugen pro Tag gefährdet.

Dein tägliches News-Update

Jetzt kostenlos für den News-des-Tages-Newsletter anmelden!

Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Der Hennigsdorfer Spannstahl aus der Nähe. Hier aber ohne Auffälligkeiten.
Der Hennigsdorfer Spannstahl aus der Nähe. Hier aber ohne Auffälligkeiten.  © Holm Helis

Elbebrücke muss neu gebaut werden

Trotz Stütze: In Bad Schandau muss ein Neubau her.
Trotz Stütze: In Bad Schandau muss ein Neubau her.  © Marko Förster

Großes Sorgenkind bleibt die Elbebrücke in Bad Schandau. Nach den Wirrungen von Sperrung bis 30-Tonnen-Freigabe ist klar, dass zwei Ersatzneubauten hermüssen. Im Mai soll der Bau der Behelfsbrücke über die Bahngleise beginnen.

Parallel plant das Amt bereits die neue Elbquerung. Die Überwachung mit Sensoren, optischen Messungen und Schallemissionssystemen wird fortgesetzt.

Bei der B101-Brücke bei Großenhain musste nicht viel gemessen werden: Hier wurde schon 2008 Betonkrebs diagnostiziert. Nur fünf Tage vergingen im Dezember 2024 zwischen Sperrung und Abriss. Ein Neubau soll bis spätestens 2027 stehen.

25 Jahre Silicon Saxony: So ist der Stand der Dinge
Sachsen 25 Jahre Silicon Saxony: So ist der Stand der Dinge

Sondergeprüfte Brücken wie der B169 bei Döbeln oder der B156 über die Spree haben keine Auffälligkeiten ergeben. Aber einen "nützlichen Nebeneffekt": Schlaglöcher ließen sich nun akustisch dokumentieren.

In nur fünf Tagen fiel die Brücke in Großenhain.
In nur fünf Tagen fiel die Brücke in Großenhain.  © Holm Helis
Gabriele Ladewig (61) ist die neue LASuV-Chefin.
Gabriele Ladewig (61) ist die neue LASuV-Chefin.  © Sächsisches Staatsministerium für Infrastruktur und Landesentwicklung

"Die Lage ist anspruchsvoll", sagt die neue LASuV-Präsidentin Gabriele Ladewig (61) zu TAG24. "Meine Kollegen liefern dafür eine solide fachliche Basis – ohne Schönfärben, ohne Alarmismus." Die neue "Mutter" von Sachsens größten Sorgenkindern verspricht Transparenz, "nur so bleibt das Vertrauen in unsere Entscheidungen bestehen".

Titelfoto: Ralf Seegers

Mehr zum Thema Sachsen: