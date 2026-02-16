Nach Einsturz der Carolabrücke: Jedes dritte "Sorgenkind" wird nicht ständig überwacht

Sachsen - Ein Gespenst geht um in Sachsen , es ist die Angst vor dem Teileinsturz! Seitdem die Carolabrücke in die Elbe flog , blickt das Land mit Argwohn auf 19 weitere Brücken. Denn in ihnen steckt derselbe Hennigsdorfer Spannstahl, der die Dresdner Querung in die Knie zwang. Von Leipzig bis Bad Schandau - dies sind die Sorgenkinder!

Die Pfeiler notsichern die Leipziger Agra-Brücke. © Ralf Seegers

Fakt ist: Mehr als ein Drittel der Brücken wird noch nicht gesondert überprüft.

Egal ob die Brücke der S171 in Königstein, der S163 in Porschdorf oder der S190 über die Freiberger Mulde: Bei 7 der 19 mit dem gleichen Spannstahl gebauten Brücken wird die Sonderprüfung knapp anderthalb Jahre nach der Carolabrücken-Katastrophe noch immer vorbereitet.

Denn einzelne Bauwerke seien dringender zu prüfen, schreibt das Landesamt für Straße und Verkehr (LASuV) auf TAG24-Nachfrage.

Alle "Ingenieurbauwerke" in Sachsen würden turnusmäßig überprüft. "Sollten sich dabei Hinweise auf eine Verschlechterung ergeben, wird die Sonderprüfung unverzüglich vorgezogen."



Die Leipziger Agra-Brücke ist der Beweis: Hier musste es plötzlich ganz schnell gehen. 408 Schwerlaststützen mit je 19 Tonnen Tragfähigkeit werden derzeit unter der einsturzgefährdeten Brücke verbaut. Das LASuV hatte mehrere Risse gehört, was die Sicherheit von 30.000 Fahrzeugen pro Tag gefährdet.