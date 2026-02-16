 1.123

Tausende feiern Fasching in Sachsen: Party und gute Laune bei den Umzügen

Zehntausende Menschen feierten am Sonntag Straßenfasching in Sachsen. In Radeburg tanzten die Leute auf der Straße bei Sachsens größtem Karnevalsumzug.

Von Pia Lucchesi

Radeburg/Leipzig - Zehntausende närrische Menschen feierten am Sonntag ausgelassen Straßenfasching in Sachsen. In Radeburg tanzten die Leute auf der Straße bei Sachsens größtem Karnevalsumzug.

Schön. Schöner. Straßenfasching in Radeburg.
Schön. Schöner. Straßenfasching in Radeburg.  © Dominik Prater

Die Zille-Stadt an der Röder bebte. 80 Gruppen zogen mit ihren Umzugswagen durch Radeburg. Hits, Konfetti, Bonbons - die Fröhlichkeit steckte die Menschen an, die die Straßen säumten.

Bereits zum 25. Mal hatte man in "RaBu" den Markt mit einem riesigen Festzelt überdacht, um ausgelassen Party machen zu können.

Erkenntnis des Tages: Ganz, ganz viele Karnevalsclubs in Sachsen werden von Präsidentinnen geführt.

Auch in Groitzsch, Schirgiswalde, Adorf und Carlsfeld gab es gestern "Luftschlangen-Alarm".

In Leipzig führte Löwin Leila den 27. Rosensonntagsumzug durch die Innenstadt. In einer E-Kutsche fuhr Ministerpräsident Michael Kretschmer (50, CDU) an der Spitze des Zuges mit.

Das Motto beim Radeburger Karneval hieß in diesem Jahr: "Narrenhaus RaBu – verrückt und durchgeknallt!".
Das Motto beim Radeburger Karneval hieß in diesem Jahr: "Narrenhaus RaBu – verrückt und durchgeknallt!".  © Dominik Prater
Kultur- und Tourismus-Staatsministerin Barbara Klepsch (60, CDU) nahm am Faschingsumzug durch Plauen teil.

Tipp: Wer Lust auf lustig hat, kann heute am Rosenmontag ausgelassen in Wittichenau und Döbeln weiterfeiern.

Titelfoto: Dominik Prater

