Feuer-Drama in Seniorenheim: Bewohnerin schwer verletzt
Freital - Großeinsatz in einer Freitaler Pflegeeinrichtung.
Am Dienstagabend, gegen 19.50 Uhr, wurden die Einsatzkräfte an die Coschützer Straße gerufen, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 am Mittwochmorgen erklärte.
Dort war in den Räumlichkeiten eines Seniorenheims aus bisher ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen.
Eine Bewohnerin (87) wurde schwer verletzt. Sie kam mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Unbestätigten Erstinformationen zufolge soll die 87-Jährige in Lebensgefahr geschwebt haben.
Vier weitere Personen erlitten zudem leichte Verletzungen.
Weitere Details zum Brandgeschehen waren am Morgen noch nicht bekannt. Die Freiwillige Feuerwehr Freital war bisher nicht zu erreichen. Die Polizei ermittelt unterdessen zur Brandursache.
Titelfoto: Bildmontage: Roland Halkasch