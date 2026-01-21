Feuer-Drama in Seniorenheim: Bewohnerin schwer verletzt

Freital - Großeinsatz in einer Freitaler Pflegeeinrichtung.

Ein Großaufgebot an Rettungskräften eilte am Montagabend zu einer Pflegeeinrichtung an der Coschützer Straße in Freital. © Roland Halkasch

Am Dienstagabend, gegen 19.50 Uhr, wurden die Einsatzkräfte an die Coschützer Straße gerufen, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 am Mittwochmorgen erklärte.

Dort war in den Räumlichkeiten eines Seniorenheims aus bisher ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen.

Eine Bewohnerin (87) wurde schwer verletzt. Sie kam mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Unbestätigten Erstinformationen zufolge soll die 87-Jährige in Lebensgefahr geschwebt haben.

Vier weitere Personen erlitten zudem leichte Verletzungen.