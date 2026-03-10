Paar aus Sachsen betroffen: Extrem seltene Erbkrankheit führte zu Fehlgeburten-Serie

Chemnitz - Jahrelang lebte ein Paar aus Freiberg einen Albtraum: Immer wieder verlor es seine ungeborenen Babys. Nach sechs Fehlgeburten und einer Ärzte-Odyssee fand das Klinikum Chemnitz Hilfe – und die Ursache.

Klinik-Arzt Thaddäus Till Wissniowski (v.l.) mit Diana Ezzad (30) und ihrem Mann Nadim Halwi (33). © Klinikum Chemnitz

Diana Ezzad (30) und ihr Mann Nadim Halwi (33) waren verzweifelt. Mehrere Schwangerschaften endeten zwischen dem vierten und sechsten Monat. Zwei Kinder überlebten – heute zwei und vier Jahre alt. Das zweijährige Kind kam jedoch als Frühchen mit einem offenen Bauch zur Welt.

Lange Zeit konnten Ärzte keine Erklärung finden. Den entscheidenden Hinweis ergab eine Untersuchung am Klinikum Chemnitz: ungewöhnlich hohe Gallensäurewerte im Blut und starker Juckreiz.

Der behandelnde Chefarzt Thaddäus Till Wissniowski führte schließlich eine umfassende genetische Untersuchung durch.