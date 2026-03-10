Schneller nach Prag: Ministerin drängt in Berlin aufs Tempo

Sachsen und die EU machen bei der Bahnstrecke Dresden-Prag Druck auf Berlin.

Von Thomas Staudt

"Der Bund sollte schnellstmöglich die weiteren Schritte finanzieren", erklärte Infrastrukturministerin Regina Kraushaar (61, CDU) nach einem Treffen mit Margarida Marques (72), EU-Koordinatorin für den Rhein-Donau-Korridor, am Montagabend in Dresden.

Der Korridor verbindet nicht nur Deutschland enger mit Tschechien, sondern auch den Norden mit dem gesamten europäischen Südosten. Die Hochgeschwindigkeitsstrecke setze neue wirtschaftliche Impulse in einer Schlüsselregion Europas, betonte Marques. "Jetzt braucht es Entschlossenheit und Tempo in der Umsetzung."

Beides hängt an Berlin.

Sachsens Infrastrukturministerin Regina Kraushaar (61, CDU) will jetzt Nägel mit Köpfen. Entscheiden muss aber Berlin.
Die Bahn soll künftig in einer Stunde von Dresden nach Prag fahren. Bislang braucht der Zug noch rund 2,5 Stunden für die Strecke.
Ministerin kämpft für Bahnstrecke nach Prag

Selbst wenn der Bundestag demnächst grünes Licht für das Projekt geben sollte, muss anschließend die Bundesregierung die Gelder dafür bereitstellen, damit die Neubaustrecke in der EU-Förderperiode 2028 bis 2034 eine realistische Chance auf Mitfinanzierung erhält.

Wenn das klappt, steht auch dem anvisierten Baubeginn 2032 nichts mehr im Wege.

