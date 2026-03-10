Schneller nach Prag: Ministerin drängt in Berlin aufs Tempo

Dresden - Sachsen und die EU machen bei der Bahnstrecke Dresden-Prag Druck auf Berlin.

EU-Koordinatorin Margarida Marques (72) konferierte am Montag mit der Ministerin in Dresden. © imago/Future Image

"Der Bund sollte schnellstmöglich die weiteren Schritte finanzieren", erklärte Infrastrukturministerin Regina Kraushaar (61, CDU) nach einem Treffen mit Margarida Marques (72), EU-Koordinatorin für den Rhein-Donau-Korridor, am Montagabend in Dresden.

Der Korridor verbindet nicht nur Deutschland enger mit Tschechien, sondern auch den Norden mit dem gesamten europäischen Südosten. Die Hochgeschwindigkeitsstrecke setze neue wirtschaftliche Impulse in einer Schlüsselregion Europas, betonte Marques. "Jetzt braucht es Entschlossenheit und Tempo in der Umsetzung."

Beides hängt an Berlin.