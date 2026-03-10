Telefonfalle in Sachsen: Betrüger warnen vor persönlichen Daten im Netz und bieten "Löschservice" an

Sachsen - Die Verbraucherzentrale Sachsen warnt aktuell vor einer neuen Betrugsmasche. Dabei geben sich Anrufer als angebliche Partner der Verbraucherzentrale aus und behaupten, persönliche Daten der Angerufenen seien im Internet aufgetaucht.

Die Betrüger versuchen mit ihren Anrufen an vertrauliche Daten der Opfer zu gelangen. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Die Betrüger versuchen, mit dieser Geschichte Druck aufzubauen und ihre Opfer zu verunsichern. Besonders perfide: Häufig beziehen sie sich auf frühere Kontakte der Betroffenen zu dubiosen Gewinnspielen oder Lottoangeboten.

Dadurch wirken die Anrufe auf viele Menschen zunächst glaubwürdig. Anschließend bieten die Anrufer einen angeblichen "Löschservice" an, der dafür sorgen soll, dass die persönlichen Daten aus dem Internet verschwinden.

Tatsächlich geht es den Tätern jedoch darum, an weitere persönliche Informationen, Bankdaten oder sogar Geld zu gelangen. Teilweise versuchen sie auch, die Angerufenen zu kostenpflichtigen Verträgen oder Abonnements zu überreden.

"Wer einen solchen Anruf erhält, sollte von einem Betrugsversuch ausgehen. Wir rufen nicht unaufgefordert an, um angebliche Datenlecks zu melden, und arbeiten auch nicht mit Firmen zusammen, die solche Löschdienste anbieten", erklärte Steffi Meißner, Beratungsstellenleitern in Bautzen.