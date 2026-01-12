Feuer im Tagebau Nochten ausgebrochen: Zwei Mitarbeiter im Krankenhaus
Nochten - Bei einem Feuer im Tagebau Nochten (Landkreis Görlitz) wurden zwei Mitarbeiter verletzt.
Gegen 8 Uhr wurden die Einsatzkräfte am Montagmorgen aufgrund einer Rauchwolke über dem Tagebau Nochten alarmiert, wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 erklärte.
Ersten Erkenntnissen zufolge hatten die eisigen Temperaturen einen technischen Defekt verursacht, woraufhin ein sogenannter Absetzer in Brand geriet.
Mehrere Feuerwehren eilten daraufhin zu dem vom Energiekonzern LEAG betriebenen Tagebau-Gelände in der Oberlausitz.
Zwei Mitarbeiter des Tagebaus hatten derweil bereits versucht, die Flammen eigenhändig zu löschen. Beide kamen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.
Der Brand konnte inzwischen wieder gelöscht werden, die Nachlöscharbeiten dauerten auch am Mittag noch an.
Bildaufnahmen vom Einsatzort zeigen, wie ein Großaufgebot an Einsatzkräften rund um das riesige Baugerät steht. Der Konzern LEAG war für eine Stellungnahme bislang nicht zu erreichen.
