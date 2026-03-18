Fischspezialitäten statt Studium: 22-Jähriger übernimmt Traditions-Firma in Sachsen

Zschorlau - In Albernau ( Erzgebirgskreis ) wird seit über 90 Jahren Fisch zu feiner Kost: Brathering, Rollmops, Fischsoljanka, Dillhappen, Heringshäckerle. Ein Schatz von 300 Rezepten ist überliefert. Seit knapp zwei Jahren hält in dem Traditionsbetrieb einer der jüngsten Unternehmer Sachsens das Ruder in der Hand.

In einem großen Fass rührt Niclas-Maurice Becher (22) das Reifebad für den Matjes an. © Uwe Meinhold

Das 1933 gegründete Familienunternehmen hatte die DDR-Verstaatlichung überstanden und den Neustart mit einem privaten Betreiber nach der Wende. Doch als der in den Ruhestand gehen wollte, drohte vor zwei Jahren das Aus.

"Als ich von der Suche nach einem Nachfolger erfuhr, hatte ich nach dem Abitur gerade vier Wochen Betriebswirtschaft studiert und gemerkt, dass ich eher der Praktiker bin", erzählt Niclas-Maurice Becher (22).

Mit gerade mal 20 Jahren übernahm er die Firma und die Verantwortung für fünf Mitarbeiter. Kein pures Neuland: "Ich bin in einem Lebensmittelbetrieb aufgewachsen, mein Opa hat einen Geflügelhof", erzählt Becher.

"Zwei Jahre stand mir der frühere Besitzer Bernd Cistecky zur Seite und weihte mich in die Zubereitungsverfahren ein, die unsere Produkte so besonders machen."