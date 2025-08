Flaute in Sachsens Biergärten: Der Regen-Sommer vermasselt die Saison

Derweil laufen bei den Gastwirten trotzdem Kosten auf, wie Klein erläuterte. So müssten sie für ihre Außenplätze in der Regel Gebühren an die Kommunen zahlen.

Sachsens Gastwirte hoffen nun, dass sich die Biergärten in den kommenden Tagen füllen, wenn die Sonne laut Meteorologen zurückkehrt. © Sebastian Kahnert/dpa

Doch die Branche hat insgesamt in Sachsen mit sinkenden Erlösen zu kämpfen. Laut Statistischem Landesamt gingen die Umsätze in Gaststätten, Imbissstuben und Cafés in den ersten fünf Monaten real um 7,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurück.

Viele Menschen hielten ihr Geld mehr zusammen, sagte Klein. Beim Restaurantbesuch werde dann eher auf die Vorspeise und das Dessert verzichtet. "Man spart sich auch den zweiten Aperol."

Was der Gastronomie helfe, seien Events in den Städten. Gute Beispiele seien dafür jüngst die Finals in Dresden und Konzerte wie die von Roland Kaiser am Elbufer. "Das lockt viele Gäste an, egal, wie das Wetter ist", erklärte Klein.

In den kommenden Tagen dürften sich auch die Biergärten wieder füllen. Dann rechnen Meteorologen mit einer Rückkehr des Sommers mit viel Sonnenschein und steigenden Temperaturen.