Fleischereien haben Probleme ohne Ende, doch Agrarminister handelt nicht

Das ehrwürdige Fleischerhandwerk erlebt einen tiefen, schmerzhaften strukturellen Wandel.

Von Pia Lucchesi

Thiendorf (Landkreis Meißen) - Das ehrwürdige Fleischerhandwerk erlebt einen tiefen, schmerzhaften strukturellen Wandel. Die Betriebe stehen massiv unter Druck, denn ihre Produktionskosten stiegen in den vergangenen Jahren enorm. Gleichzeitig änderten zudem viele Verbraucher ihre Lebens-, Einkaufs- und Essgewohnheiten. Lest hier, wie die Branche kämpft und sich neu erfindet. Motto: Es liegt was in der Luft, und das ist mehr als Grillwurstduft.

Christoph Schempp (36) arbeitet für die Landfleischerei in fünfter Generation. © Steffen Füssel Bierschinken, Fleischsalat, Stereoact - die Werbung, die über den großen Bildschirm hinter der Theke der Landfleischerei Schempp in Tauscha-Anbau flimmert, überrascht. Wie konnte sich denn da das DJ-Duo reinwurschteln? Fleischermeister Christoph Schempp (36) strahlt: "Vom 5. bis 7. Juni feiern wir hier wieder ein großes Grillfest. Am Samstagabend wird Stereoact live da sein und für Stimmung sorgen." Christoph Schempp hat als Genusshandwerker eine Mission: "Ich möchte Highlights setzen", sagt er. Hochwertige Lebensmittel inszeniert er gern als Erlebnis. Der Fleisch-Sommelier verkauft nicht nur Fleisch- und Wurstwaren, sondern organisiert auch Events sowie Grill-, Schinken- und Gewürzkurse. 2025 eröffnete er am Firmensitz die Grillterrasse "Meats". Sachsen Für einen Betrieb ohne Entwerter: Das ändert sich bald im VVO "Wir müssen als Handwerker mit dem Zeitgeist gehen", sagt Schempp, der auch Innungsobermeister von Nord-Ost-Mittelsachsen ist. Er beschäftigt rund 100 Mitarbeiter, schlachtet selbst und kooperiert mit regionalen Viehzüchtern, Schäfern und Jägern.

Die Landfleischerei Schempp in Tauschau-Anbau (bei Radeburg) wurde 1905 als Familienbetrieb gegründet. © Steffen Füssel

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Karl Deutschbein (24) organisiert die Produktion der Landfleischerei. © Steffen Füssel

Mindestlohn trifft Fleischereien hart

Beim Zuschnitt von Fleisch ist Fachwissen und Fingerspitzengefühl gefragt. © Imago Fleischer wie Christoph Schempp findet man einige in Sachsen. Sie packen an, statt zu jammern. Dabei gäbe es viel zu beklagen. 2001 zählte der Sächsische Fleischer-Innungsverband 493 Mitglieder. Gegenwärtig sind es noch 123. Wie alle Akteure des Lebensmittelhandwerks leiden die Betriebe unter steigenden Energie- und Rohstoffkosten sowie überbordender Bürokratie. Die Erhöhung des Mindestlohns trifft sie hart, denn Handwerk und Verkauf sind personalintensiv. "Unsere Kunden wertschätzen unsere Arbeit", sagt Schempp. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Fleischereien seit den 1990-er Jahren in Größenordnungen Kunden verloren haben. Damals wurden nur 30 Prozent der Fleischwaren als abgepackte SB-Ware verkauft. Sachsen 1100 Start-ups: Hochschulen in Sachsen werden zu Gründer-Hotspots Heute liegt man da bei über 70 Prozent. Saftige Sonntagsbraten gibt es nur noch in wenigen Familien. Essen to go hat Konjunktur. Hoffnungsschimmer: Immer mehr Menschen achten auf Qualität auf dem Teller. 2024 stieg der Fleischkonsum in Deutschland leicht auf durchschnittlich 53,2 Kilogramm pro Kopf.

Der Erhalt von Schlachtstellen ist ein zentrales Anliegen der Fleischverarbeitenden Betriebe. © DPA

Sorgen der Fleischer Thema im Landtag