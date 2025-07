Forschung aus Sachsen macht bundesweit von sich reden

Eine Lichtquelle, die einen präzisen Blick in die Welt der elementaren Quantenprozesse ermöglicht, etwa in der IT, der Gesundheitsforschung oder bei relevanten Projekten der Energiewende.

Geschafft haben es auch "CREATION - Center for Gene- and Cell-Therapy in Regeneration and Transplantation" der Universitätsmedizin Leipzig und des Leipziger Fraunhofer-Instituts für Zelltherapie und Immunologie und "ET - Vorphase für das Einstein-Teleskop" mit der TU Dresden und dem Deutschen Zentrum für Astrophysik (DZA), das aktuell in Görlitz entsteht.