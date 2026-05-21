Frau findet Ehering in Bad Schandau: Sandra und Georg, wo seid Ihr?
Bad Schandau - Na, wie kam der denn abhanden?
Samstagmorgen war eine Passantin auf der Ostrauer Scheibe (Bad Schandau) unterwegs, entdeckte auf einem Parkplatz einen glitzernden Gegenstand. Tatsächlich handelte es sich dabei um einen Ehering aus Gold.
Die ehrliche Finderin brachte das Schmuckstück am nächsten Tag zur Polizei. Diese versuchte zu ermitteln, wem der wohl gehören könnte. Bislang ohne Erfolg. Auch meldete sich niemand bei den Behörden, der einen solchen Ring vermisst.
Wem er gehören könnte, zeigt die Inschrift: Demnach wurde der Ring anlässlich der Hochzeit von Georg mit Sandra gefertigt. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um einen Damenring handelt.
Die Wahrscheinlichkeit ist also hoch, dass ihn eine Sandra verloren hat.
Wenn sich nun eine Frau passenden Namens findet, sollte sie sich jedoch auch an ihren Hochzeitstag erinnern. Denn auch dieses Datum ist im Ring eingraviert ... Wer was weiß: Tel. 03501-519224.
Titelfoto: Polizei