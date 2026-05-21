Umfrage-Knaller in Sachsen: AfD erreicht Rekordwert - CDU kollabiert

Dresden - In Sachsen hat die AfD in einer neuen Wahlumfrage einen Rekordwert erreicht. Die CDU stürzt ab.

Angesichts einer neuen Umfrage kann Sachsens AfD-Chef Jörg Urban (61) jubeln. (Archivbild) © Sebastian Kahnert/dpa

In der am Donnerstag vom rechtskonservativen Portal "NIUS" veröffentlichten INSA-Umfrage kommt die AfD auf 42 Prozent - neue Höchstmarke in den Umfragewerten und fast zwölf Prozentpunkte mehr, als die Partei noch bei der letzten Landtagswahl 2024 holen konnte (30,6 Prozent).

Die CDU hingegen musste im Vergleich zur vorherigen Erhebung fünf Prozentpunkte einbüßen und steht bei 21 Prozent. Bei der Landtagswahl war man mit 31,9 Prozent noch knapp vor der AfD gelandet.

Auch wenn Wahlumfragen keine in Stein gemeißelten Werte darstellen, zeigt die neue Erhebung, dass eine Regierungsbildung im Freistaat immer schwieriger werden könnte. Die sächsische AfD steuert vielmehr - wie bereits in den Umfragen in Sachsen-Anhalt - auf eine mögliche Alleinregierung zu.

Eine Koalition mit dem BSW (7 Prozent) käme bereits jetzt rechnerisch auf eine Regierungsmehrheit.