Zu Pfingsten: Erweitertes Zugangebot in Sachsen

Chemnitz - Anlässlich des Wave-Gotik-Treffens und der Saale-Weinmeile gibt es am Pfingstwochenende ein erweitertes Zugangebot in Sachsen .

Zum 33. Mal findet das Wave-Gotik-Treffen in Leipzig statt. © Jan Woitas/dpa

So werden die Fahrten des RE6 auf der Strecke Chemnitz Hbf - Leipzig Hbf ab Samstag bis einschließlich Montag verstärkt, indem die Züge in Doppel- bzw. Dreifach-Traktion (mehr Waggons) verkehren.

Damit bieten die Züge nach Angaben des Zweckverbands für den Nahverkehrsraum Leipzig (ZVNL) Platz für bis zu 450 Personen.

Allerdings sei zu beachten, dass Reisende aufgrund der Zuglänge den letzten Waggon teils nicht zum Ein- und Aussteigen nutzen können, da die Bahnsteige entsprechend begrenzt sind. Dies betreffe auch den Chemnitzer Hauptbahnhof, so Katy Schröter vom ZVNL.