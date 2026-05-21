Im feinen Anzug: Trunkenbold schlendert mit Waffe durch Innenstadt

Bautzen - In Bautzen ist ein alkoholisierter, aber gut gekleideter Mann (68) mit einer Waffe durch die Innenstadt spaziert.

In Bautzen sorgte ein Mann am Mittwochnachmittag für helle Aufregung und ein großes Polizeiaufgebot. © xcitepress/Markus Lankers

Schwer bewaffnete Polizeibeamte durchkämmten am Mittwochnachmittag die Bautzener Innenstadt, nachdem der 68-Jährige gegen 14 Uhr in einem Restaurant an der Reichenstraße eine Schreckschusswaffe gezückt und damit den Kellner bedroht hatte.

Mit 2,14 Promille auf dem Kessel schlenderte der deutsche Staatsbürger anschließend weiter in ein Geschäft und dann weiter in Richtung Rathaus, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 am Donnerstagmorgen erklärte.

Kurz darauf konnte er von den Einsatzkräften gestellt werden. Seine Schreckschusswaffe wurde einkassiert.

Bemerkenswert: Der Übeltäter war nicht etwa in Lumpen oder mit Skimaske unterwegs, sondern in einem feinen Zwirn. Bildaufnahmen zeigen, wie der adrett eingekleidete Trunkenbold von Polizeibeamten abgeführt wurde.