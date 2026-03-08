Frauentag auch im sächsischen Landtag

Auch im sächsischen Landtag fand der Internationale Frauentag statt.

Von Jacqueline Grünberger

Dresden - Im Landtag fand der Internationale Frauentag getreu dem Motto "Stark.Sächsisch.Sichtbar" bereits am Samstag statt. Dabei ging es vor allem um Chancen junger Frauen in ländlichen Gegenden.

Der Frauenchor "VocalBerries" unterstützte den Landtag anlässlich des Internationalen Frauentages musikalisch. © Thomas Türpe "Regionen, in denen Frauen sich sicher fühlen, Perspektiven sehen und mitgestalten können, sind lebenswerter für alle", appellierte Gleichstellungsministerin Petra Köpping (66, SPD).

Landtagspräsident Alexander Dierks (38, CDU) und Gleichstellungsministerin Petra Köpping (66, SPD) wollen, dass die Gleichberechtigung von Mann und Frau selbstverständlich wird. © Thomas Türpe

