Frauentag auch im sächsischen Landtag
Dresden - Im Landtag fand der Internationale Frauentag getreu dem Motto "Stark.Sächsisch.Sichtbar" bereits am Samstag statt. Dabei ging es vor allem um Chancen junger Frauen in ländlichen Gegenden.
"Regionen, in denen Frauen sich sicher fühlen, Perspektiven sehen und mitgestalten können, sind lebenswerter für alle", appellierte Gleichstellungsministerin Petra Köpping (66, SPD).
Landtagspräsident Alexander Dierks (38, CDU) sieht es ähnlich und betonte dabei: "Frauen und junge Familien sind die Zukunft des ländlichen Raumes, die eine lebens- und liebenswerte Heimat gestalten."
