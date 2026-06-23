Klage zurückgezogen: Freiberger OB kann sein Amt antreten

Freiberg/Chemnitz - Freiberg hat demnächst auch offiziell einen neuen Oberbürgermeister: Nachdem eine kleine Gruppe den Wahlsieg von Philipp Preißler (41, parteilos) angefochten hatte, wurde am Dienstag die Klage vor dem Chemnitzer Verwaltungsgericht zurückgenommen.

Philipp Preißler (41, parteilos) kann demnächst sein Amt als Freiberger OB antreten. © Archiv

Nachdem Philipp Preißler im zweiten Wahlgang am 26. Oktober 2025 die meisten Stimmen erhalten hatte, sollte er eigentlich Oberbürgermeister der großen Kreisstadt in Mittelsachsen werden. Doch ein kleiner Kreis aus 15 Leuten hatte die Wahl angefochten. Damit begann ein behördlicher Hickhack.

Nachdem der Landkreis entschieden hatte, dass die Wahlanfechtung nicht zulässig ist, zog der Urheber vor das Verwaltungsgericht in Chemnitz, um gegen die Entscheidung zu klagen.

"Nach Erörterung in der mündlichen Verhandlung hat er die Klage zurückgenommen", so eine Sprecherin des Verwaltungsgerichtes.

Dies bedeutet, dass die Entscheidung des Landkreises rechtskräftig ist - und dass Philipp Preißler sein Amt als Freiberger Stadtoberhaupt antreten kann.