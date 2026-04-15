In dieser sächsischen Stadt steht seit heute ein Superblitzer
Freiberg - Freiberg in Sachsen testet Blitzer-Anhänger! Seit Mittwoch läuft die einwöchige Testphase für einen mobilen Blitzer in der Silberstadt.
Wie die Stadtverwaltung mitteilte, wählt das Ordnungsamt die Einsatzorte gezielt aus. "In diesen Bereichen gehen in der Vergangenheit vermehrt Beschwerden aus der Bevölkerung über überhöhte Geschwindigkeit ein", heißt es weiter.
Am Mittwochabend wurde der "Enforcement Trailer" von Autofahrern bereits auf der Wallstraße in Freiberg gesehen.
Mit dem autonomen Anhänger können Geschwindigkeitskontrollen rund um die Uhr stattfinden.
Mit der Testphase bis 22. April will das Ordnungsamt die Wirksamkeit des Blitzanhängers testen. Ziel sei es, die Verkehrssicherheit auf lange Sicht zu verbessern und die Einhaltung der Geschwindigkeitsvorgaben sicherzustellen.
Superblitzer in Chemnitz, Leipzig und Dresden
Nach Abschluss der Testphase will die Stadtverwaltung die Ergebnisse auswerten und dann über einen möglichen dauerhaften Einsatz entscheiden.
In anderen sächsischen Städten - wie Dresden, Leipzig und auch Chemnitz sind Superblitzer bereits im Dauereinsatz. Auch Zwickau mietete nach einer Testphase einen Superblitzer für volle zwölf Monate.
Wo in Chemnitz sonst noch geblitzt wird, lest Ihr jede Woche unter Chemnitz-Blitzer.
Titelfoto: Uwe Meinhold