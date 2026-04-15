In dieser sächsischen Stadt steht seit heute ein Superblitzer

Freiberg - Freiberg in Sachsen testet Blitzer-Anhänger! Seit Mittwoch läuft die einwöchige Testphase für einen mobilen Blitzer in der Silberstadt.

In Sachsen nutzen mehrere Städte bereits Superblitzer zur dauerhaften Geschwindigkeitsüberwachung. (Symbolbild) © Uwe Meinhold

Wie die Stadtverwaltung mitteilte, wählt das Ordnungsamt die Einsatzorte gezielt aus. "In diesen Bereichen gehen in der Vergangenheit vermehrt Beschwerden aus der Bevölkerung über überhöhte Geschwindigkeit ein", heißt es weiter.

Am Mittwochabend wurde der "Enforcement Trailer" von Autofahrern bereits auf der Wallstraße in Freiberg gesehen.

Mit dem autonomen Anhänger können Geschwindigkeitskontrollen rund um die Uhr stattfinden.

Mit der Testphase bis 22. April will das Ordnungsamt die Wirksamkeit des Blitzanhängers testen. Ziel sei es, die Verkehrssicherheit auf lange Sicht zu verbessern und die Einhaltung der Geschwindigkeitsvorgaben sicherzustellen.