Zu trocken: Landkreis in Sachsen verbietet Wasserentnahme aus Gewässern

Freiberg - Der Landkreis Mittelsachsen verbietet das Abpumpen von Wasser aus oberirdischen Gewässern.

Zu trocken: Unter anderem ist die Wasserentnahme mit Pumpen aus der Zwickauer Mulde ab sofort verboten. © Peter Endig/dpa-Zentralbild/dpa

Eine entsprechende Allgemeinverfügung gelte ab sofort, teilte das Landratsamt in Freiberg mit.

Demnach hat sich die Situation in den Gewässern in dem Landkreis auch nach den Niederschlägen der vergangenen Tage nicht entspannt.

Die Pegel der Flüsse und Bäche liegen auf einem niedrigen Niveau. Angesichts von Prognosen, nach denen trockenes und warmes Wetter erwartet wird, bleibt die Wasserentnahme mithilfe von Pumpen deshalb bis auf Weiteres untersagt.

Mit Handgefäßen dürfe weiterhin Wasser geschöpft werden, heißt es weiter. Das solle aber "nur sehr zurückhaltend erfolgen".