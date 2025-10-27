Philipp Preißler ist neuer OB in Freiberg

Freiberg - Philipp Preißler (40, parteilos) wird neuer Oberbürgermeister von Freiberg . Der Kandidat der Freien Wähler setzte sich in der Stichwahl am Sonntag mit 45,96 Prozent der Stimmen gegen Christian Pudack (42, Freiberg für alle - 24,89 Prozent) und Jens Uhlemann (66, AfD - 18,48 Prozent) durch.

Philipp Preißler (40, parteilos) wird neuer Oberbürgermeister von Freiberg. © PR

Für die Freiberger ist der Neue ein alter Bekannter: Preißler arbeitete lange als Büroleiter des bisherigen Oberbürgermeisters Sven Krüger (51, parteilos), der jetzt Landrat von Mittelsachsen ist. Die Abläufe im Rathaus kennt er also bereits aus dem Effeff.

"Ich bin erleichtert und glücklich, die Stadt, die ich so liebe und in der ich geboren wurde, jetzt weiter gestalten zu können", sagte Preißler kurz nach der gewonnenen Wahl via Facebook.

"Meine erste Priorität wird sein, zuzuhören - und zwar allen."