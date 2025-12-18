Exklusiv und limitiert: DDR-Kultband verkauft Shirts für den guten Zweck

Freiberg - Das Jahresabschlusskonzert im Tivoli Freiberg ist für die DDR-Kultband Keimzeit und seine Anhänger bereits Tradition. Auch in diesem Jahr gibt es dabei eine besondere T-Shirt-Aktion der Band.

Bereits 1996 gastierten Keimzeit mit ihrem Album "Primeln und Elefanten" im Tivoli. © Sven Gleisberg

Dieses Jahr feiert die Gruppe den 30. Geburtstag des Albums "Primeln und Elefanten" - natürlich auch am 20. Dezember in Freiberg. Auch wenn es nicht zu den Lieblingsalben von Frontsänger Norbert Leisegang (65) zählt, wie er beim Pressegespräch im September verriet.

"Das Album hat bei uns große Kontroversen aufgeworfen", so Leisegang weiter. Aber die Fans freuen sich über die zum Großteil neu arrangierten Lieder.

Die Songs sind eingängig und brennen sich fest. Dieses "Easy-Living-Gefühl", wie es der 65-Jährige nennt, wird sich durch das ganze Programm ziehen und das Publikum mitreißen. Natürlich bleiben die anderen Alben dabei auch nicht auf der Strecke.

Für Leisegang ist es ein großes Geschenk, nach über 40 Jahren noch immer auf der Bühne stehen und das Publikum begeistern zu können: "Wer schafft das schon?"

Dabei ist auch die Band "Hotel Rimini" aus Leipzig, die ebenfalls in das Konzert eingebunden werden.