Exklusiv und limitiert: DDR-Kultband verkauft Shirts für den guten Zweck
Freiberg - Das Jahresabschlusskonzert im Tivoli Freiberg ist für die DDR-Kultband Keimzeit und seine Anhänger bereits Tradition. Auch in diesem Jahr gibt es dabei eine besondere T-Shirt-Aktion der Band.
Dieses Jahr feiert die Gruppe den 30. Geburtstag des Albums "Primeln und Elefanten" - natürlich auch am 20. Dezember in Freiberg. Auch wenn es nicht zu den Lieblingsalben von Frontsänger Norbert Leisegang (65) zählt, wie er beim Pressegespräch im September verriet.
"Das Album hat bei uns große Kontroversen aufgeworfen", so Leisegang weiter. Aber die Fans freuen sich über die zum Großteil neu arrangierten Lieder.
Die Songs sind eingängig und brennen sich fest. Dieses "Easy-Living-Gefühl", wie es der 65-Jährige nennt, wird sich durch das ganze Programm ziehen und das Publikum mitreißen. Natürlich bleiben die anderen Alben dabei auch nicht auf der Strecke.
Für Leisegang ist es ein großes Geschenk, nach über 40 Jahren noch immer auf der Bühne stehen und das Publikum begeistern zu können: "Wer schafft das schon?"
Dabei ist auch die Band "Hotel Rimini" aus Leipzig, die ebenfalls in das Konzert eingebunden werden.
T-Shirt-Verkauf für den guten Zweck
Keimzeit spielt am 20. Dezember bereits zum 29. Mal im Tivoli. Nachdem das exklusive Tivoli-T-Shirt der Band bereits in den vergangenen Jahren so gut angekommen war, wird es auch in diesem Jahr wieder eine Sonderauflage geben.
Sämtliche Konzertdaten aller Keimzeit-Auftritte seit 1996 im Tivoli Freiberg sind auf dieser Sonderedition zu finden. Der Erlös aus dem Verkauf der Shirts kommt dieses Jahr dem Tierpark Freiberg zugute. Diesen besuchte Norbert Leisegang noch selbst im September.
Schnell sein lohnt sich. Die Tivoli-Shirts sind auf 25 Stück limitiert. Zudem gibt es dazu ein Keimzeit-Schlüsselband und eine original signierte A5-Autogrammkarte.
Und wer nach dem Konzert noch nicht genug hat, kann ab 23 Uhr auf der KEIMZEIT-Aftershowparty im Chillout weiterfeiern. Für die Konzertbesucher ist der Eintritt frei, alle anderen zahlen 5 Euro.
Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Noch gibt es Resttickets für 38,50 Euro.
Titelfoto: Bildmontage: Sven Gleisberg, PR