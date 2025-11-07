Synthetischer Kraftstoff aus Sachsen überzeugt im Praxistest

Mülsen/Freiberg – Wenn in Mülsen die Karts über die Strecke der "Arena E" jagen, steckt darin kein gewöhnlicher Sprit – synthetischer Kraftstoff aus Sachsen ! Den haben der ADAC und das Chemnitzer Unternehmen "CAC Engineering" in den letzten zwei Monaten auf der Rennstrecke getestet. Das Ergebnis: Der neue Kraftstoff läuft – und zwar richtig gut!

Nils Tröger (23, l.) und Rallyefahrer Fabian Kreim (339 haben den synthetischen Kraftstoffin einem Kart getestet. © Uwe Meinhold

An dem sogenannten E-Fuel tüftelt CAC gemeinsamt mit der TU Bergakademie Freiberg. Das Benzin entsteht nicht aus Erdöl, sondern Methanol. Das klimafreundliche Benzin entspricht der DIN-Norm für handelsüblichen Sprit erfüllt. Heißt: Der Treibstoff funktioniert in jedem Motor – ganz ohne Umbau.

Und was bringt der synthetische Sprit? Mario Kuschel von CAC: "Mit der Technologie können wir bis zu 90 Prozent CO₂-Emissionen einsparen – und das bei voller Kompatibilität mit bestehenden Fahrzeugflotten." Leistung und Performance gehen dabei nicht flöten.

Einen weiteren Vorteil der E-Fuels kennt Peter Seifert (57) von TU Freiberg: "Unser synthetisches Benzin zeichnet sich auch dadurch aus, dass der Partikelausstoß, also Ruß, deutlich geringer ist. Das ist ein Vorteil im Betrieb der Motoren: Insbesondere im Hochleistungsbereich, wie es bei Motorsportanwendungen der Fall ist, verrußen die Motoren wesentlich weniger als mit konventionellen Kraftstoffen."