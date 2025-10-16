Wahlkampf-Endspurt auch auf Facebook: Freibergs OB-Anwärter löscht Kommentare der Konkurrenz

Am 26. Oktober entscheidet sich, wer als Nächstes ins Freiberger Rathaus am Markt einzieht. © imago/imagebroker

Konkret geht es um OB-Anwärter Philipp Preißler (40, Vorschlag der Freien Wähler): Hat er keine Lust auf Kritik? Unter seinen Beiträgen in sozialen Netzwerken sollen Kommentare gelöscht worden sein, unter anderem auch von seinem Kokurrenten Christian Pudack (42, "Freiberg für alle", Grüne, Linke, SPD).

Pudack erzählt: "In einem Kommentar bei Instagram widersprach ich ihm in der Aussage, dass 'unsere Generation nur Frieden in Europa erlebt hat', weil es schlichtweg grotesk falsch ist und wir beide gerade aus einer Gedenkveranstaltung kamen, in der genau dieser fehlende Frieden thematisiert wurde." Doch statt sachlicher Diskussion wurde gelöscht. Und: "Meine offiziellen Wahlkampf-Accounts als auch die von mehreren meiner Unterstützer wurden blockiert."

TAG24 konfrontierte Philipp Preißler mit den Vorwürfen. Seine Antwort steht noch aus. Pudack legt nach: "Unliebsame Kommentare zu löschen und politische Konkurrenten zu blockieren, zeugt nicht gerade von dem Willen, sich mit anderen Meinungen auseinanderzusetzen. Skurril, wenn man sich, wie Herr Preißler, auf die Fahnen schreibt, mit allen zu reden."