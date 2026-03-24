Freier Eintritt ins Museum im Schloss Rochsburg
Lunzenau - Da schlägt jedem Museumsliebhaber das Herz höher: Im Museum Schloss Rochsburg (Landkreis Mittelsachsen) gibt es auch in diesem Jahr wieder freien Eintritt.
Allerdings können Besucher nicht jeden Tag für lau in die Ausstellungen. Der freie Eintritt gilt nur am zweiten Samstag im Monat (ausgenommen, wenn Veranstaltungen sind) sowie am Internationalen Museumstag im Mai und am Tag des Offenen Denkmals im September, das teilt die stellvertretende Schlossleiterin Nicky Wehr mit.
Damit gibt es den freien Eintritt an insgesamt 13 Tagen in diesem Jahr. Das sind noch der 11. April, 9. Mai, 17. Mai (Museumstag), 13. Juni, 11. Juli, 8. August, 12. September, 13. September (Denkmalstag), 10. Oktober, 14. November und 12. Dezember.
Das Museum bietet Einblicke in den Adel auf dem Land. Die Ausstellung "Kleider machen Leute" zeigt beispielhaft Kleidung aus 1000 Jahren Modegeschichte. Im Keller informiert dazu noch die Schau "Lehm, Schilf, Stein - Werkstoffe nicht nur für Pharaonen" über Baustoffe aus der Natur.
Neben Veranstaltungen sind auch Führungen von der Aktion ausgeschlossen. Hier gelten die normalen Eintrittspreise.
Schloss Rochsburg ist von April bis Oktober jeweils Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Von November bis März (ausgenommen Januar) ist das Museum nur bis 16 Uhr geöffnet. Montags bliebt das Schloss geschlossen. Der Eintritt kostet 6 Euro, ermäßigt 4 Euro.
Die Geschichte der Rochsburg geht bis ins 12. Jahrhundert zurück. Sie liegt malerisch auf einem dreiseitigen, von der Zwickauer Mulde umflossenen Felssporn über dem Lunzenauer Ortsteil Rochsburg. In der mittelalterlichen Anlage ist noch die Untergliederung in Hauptburg, Vorburg und Zwingeranlagen zu erkennen. Das heutige Aussehen stammt aber aus der Spätgotik und Renaissance. Das Schloss zählt zu den bedeutendsten sächsischen Burgen.
Titelfoto: Ralph Kunz