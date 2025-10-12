Freiwilliges Jahr im Handwerk? Betriebe begrüßen Grünen-Vorstoß
Dresden - Gibt es ab dem Ausbildungsjahr 2026 ein Freiwilliges Jahr im Handwerk in Sachsen?
Jugendliche sollen so in die Berufswelt schnuppern können.
"Dieses Angebot wird zusätzlich zu den bestehenden Freiwilligendiensten geschaffen und nicht aus deren Finanzierungstöpfen entnommen. Damit unterstützen wir Handwerksbetriebe gezielt bei der Nachwuchsgewinnung und bieten jungen Menschen eine praxisnahe Berufsorientierung", so Franziska Schubert (41, Grüne), die die Initiative forciert.
In den Betrieben begrüßt man den Vorschlag grundsätzlich. Andreas Brzezinski (56) vom Handwerkstag schränkt aber ein: "Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels favorisieren wir immer den direkten Übergang von Schulabgängern in eine duale Ausbildung."
Er warnt vor einem "Drehtüren-Effekt". So könnten junge Menschen anstelle einer regulären Ausbildung in Praktika ausweichen.
Titelfoto: Felix Kästle/dpa