Freiwilliges Jahr im Handwerk? Betriebe begrüßen Grünen-Vorstoß

Dresden - Gibt es ab dem Ausbildungsjahr 2026 ein Freiwilliges Jahr im Handwerk in Sachsen?

Das Freiwillige Jahr im Handwerk soll Betriebe in Sachsen bei der Suche nach neuen Mitarbeitern unterstützen. (Symbolbild) © Felix Kästle/dpa

Jugendliche sollen so in die Berufswelt schnuppern können.

"Dieses Angebot wird zusätzlich zu den bestehenden Freiwilligendiensten geschaffen und nicht aus deren Finanzierungstöpfen entnommen. Damit unterstützen wir Handwerksbetriebe gezielt bei der Nachwuchsgewinnung und bieten jungen Menschen eine praxisnahe Berufsorientierung", so Franziska Schubert (41, Grüne), die die Initiative forciert.

In den Betrieben begrüßt man den Vorschlag grundsätzlich. Andreas Brzezinski (56) vom Handwerkstag schränkt aber ein: "Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels favorisieren wir immer den direkten Übergang von Schulabgängern in eine duale Ausbildung."