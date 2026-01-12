Zug auf Müglitztalbahn entgleist: THW Dresden rechnet mit längerem Einsatz

Glashütte - Nichts geht mehr auf der bei Wintersportlern beliebten Müglitztalbahn in Sachsen ! Wegen eines Zwischenfalls ist der Betrieb seit Montagmorgen vorübergehend eingestellt. Das Technische Hilfswerk (THW) rechnet mit einem längeren Einsatz.

Strecke blockiert: Eine Regionalbahn ist am Montagmorgen im Bereich der Einfahrweiche des Bahnhofs Glashütte entgleist. © Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

Es war kurz vor 8 Uhr, als im Bahnhof Glashütte plötzlich ein Regionalzug (Nummer 16707) mit Fahrtziel Heidenau an einer Weiche entgleiste.

"Grund dafür soll die Witterung gewesen sein", erklärte Frank Rehbein (46), Sprecher der zuständigen Bundespolizeiinspektion Berggießhübel, gegenüber TAG24.

Insgesamt 25 Fahrgäste seien betroffen gewesen. "Sie blieben unverletzt und wurden evakuiert", so Rehbein weiter.

Laut Infrastrukturbetreiber DB InfraGO seien insgesamt sechs Achsen aus den Schienen gesprungen. Ein Teil der Doppeltraktion soll sich also noch auf dem Gleis befinden.

Der Bundespolizei-Sprecher rechnet mit ganztägigen Maßnahmen zur Aufgleisung der Regionalbahn. Erschwerend würden die beengten Platzverhältnisse wirken.