 20.133

Zug auf Müglitztalbahn entgleist: THW Dresden rechnet mit längerem Einsatz

Nichts geht mehr auf der beliebten Müglitztalbahn in Sachsen! Wegen eines Zwischenfalls ist der Betrieb seit Montagmorgen vorübergehend eingestellt.

Von Maximilian Schiffhorst

Glashütte - Nichts geht mehr auf der bei Wintersportlern beliebten Müglitztalbahn in Sachsen! Wegen eines Zwischenfalls ist der Betrieb seit Montagmorgen vorübergehend eingestellt. Das Technische Hilfswerk (THW) rechnet mit einem längeren Einsatz.

Strecke blockiert: Eine Regionalbahn ist am Montagmorgen im Bereich der Einfahrweiche des Bahnhofs Glashütte entgleist.
Strecke blockiert: Eine Regionalbahn ist am Montagmorgen im Bereich der Einfahrweiche des Bahnhofs Glashütte entgleist.  © Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

Es war kurz vor 8 Uhr, als im Bahnhof Glashütte plötzlich ein Regionalzug (Nummer 16707) mit Fahrtziel Heidenau an einer Weiche entgleiste.

"Grund dafür soll die Witterung gewesen sein", erklärte Frank Rehbein (46), Sprecher der zuständigen Bundespolizeiinspektion Berggießhübel, gegenüber TAG24.

Insgesamt 25 Fahrgäste seien betroffen gewesen. "Sie blieben unverletzt und wurden evakuiert", so Rehbein weiter.

Dichtungsleck flutet Keller in Zittauer Wohnblock
Sachsen Dichtungsleck flutet Keller in Zittauer Wohnblock

Laut Infrastrukturbetreiber DB InfraGO seien insgesamt sechs Achsen aus den Schienen gesprungen. Ein Teil der Doppeltraktion soll sich also noch auf dem Gleis befinden.

Der Bundespolizei-Sprecher rechnet mit ganztägigen Maßnahmen zur Aufgleisung der Regionalbahn. Erschwerend würden die beengten Platzverhältnisse wirken.

Dieses Drehgestell landete im Schotterbett.
Dieses Drehgestell landete im Schotterbett.  © Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

THW unterstützt mit Hilfszug, auch Kran unterwegs

Der havarierte Zug verkehrte in Doppeltraktion.
Der havarierte Zug verkehrte in Doppeltraktion.  © Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

Noch ist die Unfallstelle durch die Bundespolizei beschlagnahmt. "Anschließend muss die Begutachtung durch Sachverständige erfolgen", erklärt Ralf Mancke (56), Sprecher vom THW Dresden, gegenüber TAG24.

Erst danach könnten seine Kollegen mit der Arbeit beginnen. "Es kommt ein Kranzug aus Leipzig. Dieser wird mit unserem Hilfszug in Dresden-Friedrichstadt gekoppelt und zum Einsatzort gebracht", so Mancke weiter.

Womöglich seien die Helfer bis in die Nachtstunden gefordert. Man müsse dabei jedoch auch auf die Witterung achten. "Der THW-Ortsverband Dippoldiswalde unterstützt mit Verpflegung, einem Wärmezelt und Beleuchtung."

Sachsens wichtigste Bahnstrecke plötzlich dicht: Das ist der Grund
Sachsen Sachsens wichtigste Bahnstrecke plötzlich dicht: Das ist der Grund

Herausfordernd sei das Terrain neben dem havarierten Zug. "Dort befindet sich eine Böschung zur Müglitz", berichtet der Sprecher. Ein Notfallmanager der Deutschen Bahn habe sich deshalb für den Kraneinsatz entschieden. Für 15 Uhr sei eine Lage-Besprechung geplant.

Laut Ralf Mancke (56), Sprecher vom THW Dresden, könnte das angekündigte Glatteis zu Verzögerungen bei der Bergung führen.
Laut Ralf Mancke (56), Sprecher vom THW Dresden, könnte das angekündigte Glatteis zu Verzögerungen bei der Bergung führen.  © Ove Landgraf

Deutsche Bahn lässt Ersatzbusse rollen

Fahrgäste müssen sich auf Verspätungen und Reisezeitverlängerungen einstellen.

Bis mindestens einschließlich Dienstag sind Ersatzbusse auf Gesamtstrecke unterwegs. "Dann kann womöglich der Abschnitt Heidenau - Glashütte für den Zugverkehr freigegeben werden. Die Entscheidung ist aber noch nicht abschließend getroffen", erklärte VVO-Sprecher Christian Schlemper (47) auf TAG24-Nachfrage.

Wie lange die restliche Strecke gesperrt bleibe, hänge vom Schadensausmaß - etwa im Bereich der betroffenen Weiche - ab.

Erstmeldung vom 12. Januar, 9.03 Uhr. Letzte Aktualisierung am 12. Januar, 15.16 Uhr.

Titelfoto: Montage: Bundespolizeiinspektion Berggießhübel, Ove Landgraf

Mehr zum Thema Sachsen: