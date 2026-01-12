Sperrung auf A4 zum Abschluss von Sanierung: So lange muss Umleitung gefahren werden
Kodersdorf - Verkehrsteilnehmer dürften es bereits gewohnt sein: Nochmals ist auf der A4 in Sachsen beim Tunnel "Königshainer Berge" eine Sperrung notwendig.
Wie die Autobahn GmbH mitteilte, kann die Nordröhre in Richtung Dresden/Aachen ab Dienstag, 7 Uhr, bis Freitag, 22 Uhr, nicht befahren werden.
"Grund dafür ist der Rückbau der baustellenbedingten Verkehrssicherung", heißt es.
In diesem Zeitraum gelte die ausgeschilderte Bedarfsumleitung ab der Anschlussstelle Kodersdorf bis zur Anschlussstelle Nieder Seifersdorf.
In der Südröhre bestehen bereits seit Mitte Dezember keine Einschränkungen mehr.
Die kommende Sperrung bildet den Abschluss der Sanierungsarbeiten im viertlängsten Autobahntunnel Deutschlands. Seit März 2024 wurde die Sicherungstechnik erneuert.
Titelfoto: Stefan Häßler