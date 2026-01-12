Forscher statten Sachsen-Wölfe mit Sendern aus: Neue Daten liefern Details, die man sonst nicht sieht

Dresden - Sachsen setzt bei der Überwachung seiner Wölfe auch auf die Tiere selbst. Aktuell liefern vier Wölfe Daten für das wissenschaftliche Monitoring, teilte das Landesamt für Umwelt , Landwirtschaft und Geologie in Dresden mit.

In vielen Teilen Sachsens streifen Europäische Wölfe herum und sind auch unter dem Namen "Canis lupus lupus" bekannt. (Symbolfoto) © Arne Dedert/dpa

Neu "am Sender" seien zwei herangewachsene Wolfswelpen, die innerhalb des Managements gefangen und mit einem Halsbandsender ausgestattet wurden. Die betroffenen Tiere sind auch mit einem Kürzel versehen.

Bei Wolf MT15 handelt es sich um einen Welpen des Rudels Großhennersdorf, der im südlichen Landkreis Görlitz immer wieder durch Begegnungen mit Menschen auffiel und dabei keine Scheu zeigte.

"Seit mittlerweile drei Wochen zeigen die Senderdaten, dass der Wolfswelpe vorwiegend in der Dämmerung und nachts unterwegs ist und sich überwiegend im Wald aufhält", hieß es. Es gebe keine Meldungen von auffälligen Sichtungen. Nach jetzigem Stand deute vieles darauf hin, dass die Vergrämung erfolgreich gewesen sein könnte.

Laut Landesamt hat sich wenige Tage vor Weihnachten ein männlicher Wolfswelpe (MT16) in einem Netzzaun bei Beilrode (Landkreis Nordsachsen) verfangen. Das Tier sei gleichfalls mit einem Halsbandsender versehen worden und halte sich seither ausschließlich in Sachsen-Anhalt in der Annaburger Heide auf.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag habe der Wolf für Aufregung gesorgt, als er sich auf einem Hof im Raum Jessen offenbar zur Futtersuche aufhielt und erst nach längerer Zeit vertrieben werden konnte. Momentan würden die Behörden in Sachsen-Anhalt weitere Maßnahmen prüfen.