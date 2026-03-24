Für einen Betrieb ohne Entwerter: Das ändert sich bald im VVO

Dresden - In Zukunft sollen Entwerter im VVO verschwinden. Dafür gehen die Verantwortlichen nun einen ersten Schritt.

Zum neuen Monat müssen Wochen- und Monatskarten im VVO nicht mehr entwertet werden. (Archivbild) © Thomas Türpe

So muss ab 1. April für Wochen- und Monatskarten der erste Geltungstag direkt beim Kauf ausgewählt werden. Das bisher notwendige Entwerten des Tickets entfällt.

"Die neue Regelung schafft Klarheit für Fahrgäste. Bislang musste unterschieden werden, wo ein Ticket gekauft wurde und ob es am Bahnsteig beziehungsweise in Bus, Straßenbahn oder Fähre bei der ersten Fahrt noch entwertet werden muss", heißt es vom Verkehrsverbund.

Zudem würden Missbrauchsmöglichkeiten durch die datierte Ausgabe deutlich reduziert. "In der Vergangenheit kam es wiederholt zu Fällen, in denen die Fahrgäste die Monatskarte erst entwerteten, wenn eine Ticketkontrolle durchgeführt wurde", beklagt der VVO.

Weiterhin bestehen bleibe dagegen die bekannte Regelung für Einzelfahrscheine und Tageskarten. Sie müssten weiterhin bei Fahrtantritt entwertet werden.