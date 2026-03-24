Automaten-Shop expandiert mit Sexspielzeug und Masturbations-Eiern

Ein Laden ohne Personal, dafür mit Cannabis-Vapes, Japan-Limo & Überraschungs-Sexpaketen: "Vendys" expandiert jetzt nach Radebeul.

Von Benjamin Schön

Dresden/Radebeul - Ein Laden ohne Personal, dafür mit Cannabis-Vapes, Japan-Limo und Überraschungs-Sexpaketen - klingt verrückt? Genau das ist das Konzept von "Vendys". Jetzt expandiert Inhaber Walter Bersch (34) mit einem neuen Shop in Radebeul. Dazu könnte aus dem kleinen Automaten-Kiosk schon bald ein ganzes Franchise werden.

Inhaber Walter Bersch (34) hat sich mit Vendys mittlerweile komplett selbstständig gemacht. © Petra Hornig Erst vergangene Woche eröffnete der neue Standort in der Meißner Straße - ganz ohne große Ankündigung. "Es läuft tatsächlich ziemlich gut, hätte ich gar nicht gedacht", sagt Bersch. Die Kasse klingelte direkt. "Übers Wochenende hatten wir einfach so 500 Euro Umsatz." Das Konzept bleibt gleich: vier Automaten, zentrales Bezahlsystem mit Warenkorb-Funktion, rund um die Uhr geöffnet. "Ziel ist es, dass, wenn jemand in Vendys reingeht, er überall das Gleiche bekommt." Sachsen 1100 Start-ups: Hochschulen in Sachsen werden zu Gründer-Hotspots Das Sortiment reicht von Snacks und Getränken bis zu echten Hinguckern: Cannabis-Vapes, Überraschungs-Sexpakete und Masturbations-Eier (Entspannungsprodukt für Männer).

Der 24/7-Shop befindet sich direkt an der Meißner Straße in Radebeul. © Petra Hornig

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Das Masturbations-Ei ist eine echte Kuriosität und ein Verkaufsschlager. © Petra Hornig

Inhaber Walter Bersch will expandieren