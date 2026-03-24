Automaten-Shop expandiert mit Sexspielzeug und Masturbations-Eiern
Dresden/Radebeul - Ein Laden ohne Personal, dafür mit Cannabis-Vapes, Japan-Limo und Überraschungs-Sexpaketen - klingt verrückt? Genau das ist das Konzept von "Vendys". Jetzt expandiert Inhaber Walter Bersch (34) mit einem neuen Shop in Radebeul. Dazu könnte aus dem kleinen Automaten-Kiosk schon bald ein ganzes Franchise werden.
Erst vergangene Woche eröffnete der neue Standort in der Meißner Straße - ganz ohne große Ankündigung. "Es läuft tatsächlich ziemlich gut, hätte ich gar nicht gedacht", sagt Bersch.
Die Kasse klingelte direkt. "Übers Wochenende hatten wir einfach so 500 Euro Umsatz." Das Konzept bleibt gleich: vier Automaten, zentrales Bezahlsystem mit Warenkorb-Funktion, rund um die Uhr geöffnet.
"Ziel ist es, dass, wenn jemand in Vendys reingeht, er überall das Gleiche bekommt."
Das Sortiment reicht von Snacks und Getränken bis zu echten Hinguckern: Cannabis-Vapes, Überraschungs-Sexpakete und Masturbations-Eier (Entspannungsprodukt für Männer).
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Inhaber Walter Bersch will expandieren
Der neue Laden ist mit nur 15 Quadratmetern bewusst kompakt gewählt. "Ich möchte die Fläche klein halten", erklärt der frühere Informatiker.
Besonders spannend: Bersch denkt schon größer. "Ich habe tatsächlich vor, daraus ein Franchise-System zu machen." Und das könnte schneller gehen als gedacht: "Mit ganz viel Glück haben wir in den nächsten vier Monaten schon zwei weitere Geschäfte."
Sein Fokus bleibt dabei klar: Dresden und Umgebung. "Ich möchte primär hier bleiben", erklärt Bersch. Der Standort scheint perfekt gewählt: "Hier gibt es bisher keinen Späti oder eine Tanke, die lange aufhat. Ab 22 Uhr bin ich konkurrenzlos."
Die Neugier der Kunden ist jedenfalls geweckt: "Es ist schon schön zu sehen, wie viele Leute einfach mal reinschauen." Zwar gab es direkt am ersten Abend ein Problem mit einem Obdachlosen, doch Bersch ist zuversichtlich, dass in Zukunft alles klappt.
Titelfoto: Bildmontage: Petra Hornig