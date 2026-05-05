Für schnelleren Weg zum Verwaltungsgericht: Sachsen will mal wieder Bürokratie abbauen

Dresden - Sachsen will Behörden von Bürokratie entlasten und Bürgern und Kommunen einen schnelleren Weg zum Verwaltungsgericht ermöglichen. Das Kabinett gab dazu jetzt einen Gesetzentwurf zur Abschaffung von Widerspruchsverfahren in ausgewählten Bereichen der Verwaltung zur Anhörung frei.

Ziel der Gesetzesänderung soll es sein, behördliche Abläufe zu verbessern und Verfahrensdauern zu verkürzen. © David-Wolfgang Ebener/dpa

Ziel der Gesetzesänderung sei es, behördliche Abläufe zu optimieren, Verfahrensdauern insbesondere für Bürgerinnen und Bürger zu verkürzen und den Bürokratieabbau in Sachsen voranzutreiben, hieß es dazu.

Mit Widerspruchsverfahren können Verwaltungsentscheidungen zunächst innerhalb der Verwaltung überprüft werden, bevor ihnen der Rechtsweg zu den Gerichten offen ist.

Bisher sind diese Verfahren in vielen Bereichen Pflicht. "Die Reform schafft nun in bestimmten Rechtsgebieten die Möglichkeit, diesen Schritt zu überspringen, um Verfahren zu beschleunigen und sich direkt an die Gerichte zu wenden, ohne den Rechtsschutz der Betroffenen einzuschränken", hieß es weiter.

In vielen Bundesländern sei das bereits Praxis.