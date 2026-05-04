Im Bier-Design: PS-Brigade macht Schwalbe für DDR-Moped-Rallye flott

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In braunen ASV-Trainingsanzügen und Pils-Stulpen an den Waden schraubt und tüftelt die PS-Brigade an ihren DDR-Mopeds. Egal ob Schwalbe, Star, SR2 oder S51.

Von Katrin Koch

Pirna - Eine Garage in Pirna, fünf Männer und zwei Söhne, ein Kasten Vollbier, eine Schwalbe - und jede Menge Spaß. In braunen ASV-Trainingsanzügen und Pils-Stulpen an den Waden schraubt und tüftelt die PS-Brigade an ihren DDR-Mopeds. Egal ob Schwalbe, Star, SR2 oder S51 - die großen Jungs sind in die alten Knatterkisten vernarrt.

Die Schwalbe-Schrauber (v.l.): Frank Koehler-Klee (58), Thomas Brückner (57), Steffen Schöffler (57), Ralf Kloss (55), Edgar Kloss (13), Hardy Kloss (19) und Olav Breiter (53, v.l.).
Die Schwalbe-Schrauber (v.l.): Frank Koehler-Klee (58), Thomas Brückner (57), Steffen Schöffler (57), Ralf Kloss (55), Edgar Kloss (13), Hardy Kloss (19) und Olav Breiter (53, v.l.).  © Stefan Häßler

"Eigentlich sind wir jeden Monat bei einem anderen in der Garage. Nur für unser Projekt haben wir uns jetzt eine eigene Garage angemietet", erklärt Steffen Schöffler (57).

Das witzige Vorhaben: eine 4-Gang-Schwalbe Baujahr 1984 instand setzen, im "Vollbier"-Look aufpeppen und dann bei der DDR-Moped-Rallye "Monte Lugau" am 8. August in Doberlug-Kirchhain starten - mit Hardy Kloss (19) auf der Rennschwalbe.

Der trockene Hintergrund: "Am Moped schrauben macht durstig. Und wir trinken alle gern Vollbier", sagt Frank Köhler-Klee (58). Aus der griffigen Bauarbeitergranate natürlich.

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"Also haben wir uns überlegt, wie wir günstig an Getränke kommen", lacht Thomas Brückner (57). Der Radebeuler "Vollbier"-Produzent und Getränkegroßhändler HFS (Helmke Flack & Schwier) sprang auf die Schwalbe an - und spendiert ein Jahr lang fünf Kästen pro Monat.

Nicht originalgetreu, aber überlebenswichtig: eine Halterung für eine Flasche Vollbier.
Nicht originalgetreu, aber überlebenswichtig: eine Halterung für eine Flasche Vollbier.  © Stefan Häßler
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"Seid BIEReit - immer BIEReit"

Uwe Zach (64) dreht eine erste Proberunde auf der Vollbier-Schwalbe.
Uwe Zach (64) dreht eine erste Proberunde auf der Vollbier-Schwalbe.  © Stefan Häßler

"Wir haben also in Moritzburg eine Schwalbe über eBay erstanden. Die Reifen waren kaputt und sie sprang auch nicht mehr an", erinnert sich Ralf Kloss (55). Trotzdem kostete das Kult-Moped 2500 Euro.

"250 Arbeitsstunden stecken drin", sagt Olav Breiter (53) und zeigt stolz das Resultat. Die Schwalbe ist graugrün mit Vollbier-Logo gebrusht. Sie knattert wieder und bringt es auf Tempo 60.

Die PS-Brigade hat einen Vollbier-Flaschenhalter montiert, einen Kasten Bier auf den Gepäckträger befestigt und sie mit dem "Kennzeichen" 033 HSF versehen.

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"Außerhalb der Rallye werden wir sie für Werbezwecke einsetzen", freuen sich HSF-Chef Axel Schneider (50) und Seniorberater Uwe Zach (64).

Die Jungs aus der Garage stoßen mit Vollbier und "Seid BIEReit - immer BIEReit" an, "Jungschrauber" Edgar Kloss (13) mit Limo.

Titelfoto: Stefan Häßler

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