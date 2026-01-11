Totalausfall: Vodafone-Kunden seit Tagen von der Außenwelt abgeschnitten
Zittau - Fernsehen, Internet und Telefon gelten längst als unverzichtbarer Standard in jeder deutschen Wohnung … sollte man meinen. Denn in einem Wohnblock in Zittau herrscht seit fast zwei Wochen Funkstille: Zwölf Vodafone-Kunden sind nach einem technischen Defekt von den wichtigen Kommunikationsmitteln abgeschnitten.
Einer der betroffenen Kunden an der Zittauer Hainstraße ist Torsten Neumann (61): "Es gab nur die Meldung am 29. Dezember, dass eine Störung vorliegt. Keine weitere Info, keine Möglichkeit, über die Hotline etwas zu erfahren."
Neumann ist schwerbehindert, leidet an "Schmerzen in Wirbelsäule und Gelenken". Internet und Fernsehen sind für ihn zentrale Verbindungen zur Außenwelt. Der Ausfall trifft ihn besonders hart.
Seiner Nachbarin Liselotte Kroschwald (87) geht es nicht besser. Um überhaupt an Informationen zu gelangen, nutzt die Seniorin ein altes DDR-Radio und bringt die aktuellen Verhältnisse auf den Punkt: "Die Situation ist beschissen für eine ältere Person wie mich."
Auch der Wohnblock nebenan ist betroffen. Vodafone-Kunde Günther Lindner (75) spricht nach mehreren erfolglosen Versuchen, einen Servicetechniker zu erreichen, von einer "unerträglichen Lage".
Nach TAG24-Intervention ging es dann ganz schnell.
Vodafone reagiert auf TAG24-Anfrage: Nächste Woche soll Defekt behoben sein
Vodafone-Pressesprecher Volker Petendorf (61) bestätigte noch am selben Tag auf Anfrage den Ausfall von Kabel-TV, Internet und Festnetz-Telefonie bei bis zu zwölf betroffenen Glasfaserkunden, entschuldigte sich im Namen des Großkonzerns.
Als Ursache des Totalausfalls nennt der Sprecher einen "Anbindungsfehler", wodurch "die unterirdische Zufuhrstrecke vorübergehend außer Betrieb ist".
Zur Behebung müsse ein defektes Bauteil ersetzt werden, wofür wiederum Tiefbauarbeiten erforderlich seien.
Die genaue Schadstelle sei allerdings durch Messungen lokalisiert worden: "Sofern das Wetter mitspielt, werden die finalen Tiefbau-Reparaturarbeiten innerhalb der nächsten Tage vollendet", kündigt Petendorf an.
Titelfoto: Bildmontage: Rafael Sampedro/foto-sampedro.de, IMAGO/Rene Traut