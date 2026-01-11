 11.358

Totalausfall: Vodafone-Kunden seit Tagen von der Außenwelt abgeschnitten

In einem Wohnblock in Zittau herrscht seit fast zwei Wochen Funkstille.

Von Jakob Anders

Zittau - Fernsehen, Internet und Telefon gelten längst als unverzichtbarer Standard in jeder deutschen Wohnung … sollte man meinen. Denn in einem Wohnblock in Zittau herrscht seit fast zwei Wochen Funkstille: Zwölf Vodafone-Kunden sind nach einem technischen Defekt von den wichtigen Kommunikationsmitteln abgeschnitten.

Aufgrund eines Kabelschadens sitzt Torsten Neumann (61) seit Tagen vor einem funktionslosen Fernseher.  © Rafael Sampedro/foto-sampedro.de

Einer der betroffenen Kunden an der Zittauer Hainstraße ist Torsten Neumann (61): "Es gab nur die Meldung am 29. Dezember, dass eine Störung vorliegt. Keine weitere Info, keine Möglichkeit, über die Hotline etwas zu erfahren."

Neumann ist schwerbehindert, leidet an "Schmerzen in Wirbelsäule und Gelenken". Internet und Fernsehen sind für ihn zentrale Verbindungen zur Außenwelt. Der Ausfall trifft ihn besonders hart.

Seiner Nachbarin Liselotte Kroschwald (87) geht es nicht besser. Um überhaupt an Informationen zu gelangen, nutzt die Seniorin ein altes DDR-Radio und bringt die aktuellen Verhältnisse auf den Punkt: "Die Situation ist beschissen für eine ältere Person wie mich."

Auch der Wohnblock nebenan ist betroffen. Vodafone-Kunde Günther Lindner (75) spricht nach mehreren erfolglosen Versuchen, einen Servicetechniker zu erreichen, von einer "unerträglichen Lage".

Nach TAG24-Intervention ging es dann ganz schnell.

Torsten Neumann (Links) mit seinem Nachbarn Günther Lindner (75), der ebenfalls Vodafone-Kunde ist und damit ohne Telefon, Internet und TV.  © Rafael Sampedro/foto-sampedro.de
Was lange währt: Liselotte Kroschwald (87) hört Musik und Nachrichten aus ihrem guten alten DDR-Radio. Nachbar Torsten Neumann lauscht mit.  © Rafael Sampedro/foto-sampedro.de
Auf Anfrage kündigte ein Vodafone-Sprecher an, der Großkonzern sei bemüht, die Verbindung zum Internet zügig wieder herzustellen.  © IMAGO/Rene Traut

Vodafone reagiert auf TAG24-Anfrage: Nächste Woche soll Defekt behoben sein

Vodafone-Pressesprecher Volker Petendorf (61) kündigt die Reparatur der defekten Internetleitung für die kommende Woche an.  © PR

Vodafone-Pressesprecher Volker Petendorf (61) bestätigte noch am selben Tag auf Anfrage den Ausfall von Kabel-TV, Internet und Festnetz-Telefonie bei bis zu zwölf betroffenen Glasfaserkunden, entschuldigte sich im Namen des Großkonzerns.

Als Ursache des Totalausfalls nennt der Sprecher einen "Anbindungsfehler", wodurch "die unterirdische Zufuhrstrecke vorübergehend außer Betrieb ist".

Zur Behebung müsse ein defektes Bauteil ersetzt werden, wofür wiederum Tiefbauarbeiten erforderlich seien.

Die genaue Schadstelle sei allerdings durch Messungen lokalisiert worden: "Sofern das Wetter mitspielt, werden die finalen Tiefbau-Reparaturarbeiten innerhalb der nächsten Tage vollendet", kündigt Petendorf an.

