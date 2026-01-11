Nach Jahren des Rückgangs: Ladendiebstähle nehmen in Sachsen wieder zu

Dresden - Ladendiebe werden immer dreister. Seit drei Jahren steigen die Fallzahlen in Sachsen . Betroffen sind in über zwei Dritteln der Fälle Geschäfte in Leipzig , Dresden und Chemnitz . Ein Blick auf die Fakten.

"Es sind viele Kinder und Jugendliche unter den Tatverdächtigen", weiß LKA-Sprecher Kay Anders (43). © Holm Helis

Die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 2024 verzeichnet 20.438 Ladendiebstähle landesweit.

Allein in Leipzig werden fast 7000 Fälle registriert. Erst dahinter rangiert Dresden mit knapp 5000 Fällen. Insgesamt entfallen fast 70 Prozent aller Ladendiebstähle auf die drei Großstädte im Freistaat.

Von den 13.557 Tatverdächtigen hatten 37,6 Prozent keinen deutschen Pass. Insgesamt waren "verhältnismäßig viele Kinder und Jugendliche" darunter, teilt Kay Anders (43), Sprecher des Landeskriminalamts Sachsen (LKA), auf TAG24-Anfrage mit.

Die Diebe haben es laut dem Handelsverband Sachsen (HVS) vor allem auf Sneakers, Elektronik, Tabakwaren, Parfüm und Kosmetikartikel abgesehen.

Manche Diebe werfen ihren Komplizen ganze Kartons mit Kaffee übers Drehkreuz zu und verschwinden, erzählt ein Mitarbeiter einer Leipziger Aldi-Filiale im Rahmen der TAG24-Recherche.