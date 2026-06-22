Fußballgewalt, Linksextremismus, Zivilschutz: Sachsens Akzente beim Treffen der Innenminister

Dresden/Hamburg - Fußballstadien, Linksextremismus, Zivilschutz: Die Konferenz der Innenminister in Hamburg hat auch sächsische Anliegen ins Rollen gebracht. Die wichtigsten Punkte aus insgesamt 80 Beschlussvorschlägen.

Sport- und Innenminister Armin Schuster (65, CDU) drängt auf die Durchsetzung von Stadionverboten. © Holm Helis

Fußball ohne Gewalt

Die Minister drängen darauf, die Zuschauer-Teilausschlüsse und die Personalisierung von Gästekarten, die der DFB zugesagt hat, konsequent durchzusetzen. In Sachsen sollen die Gespräche mit Vereinen intensiviert werden, so Sachsens Innenminister Armin Schuster (65, CDU). Ziel: Polizeieinsätze bei Fußballspielen auf Normalmaß.

Kampf gegen Linksaußen

Die Länder arbeiten enger bei Aufklärung und Bekämpfung des gewaltbezogenen Linksextremismus zusammen. Sachsen ist davon besonders betroffen. Registrierten die Behörden vor vier Jahren genau 1078 Straftaten, schnellte die Zahl 2024 auf 1398. Bei Gewaltdelikten schwankt die Zahl in den letzten Jahren zwischen 100 und 199.

Ausreise-Erzwingungshaft

Auf Initiative Sachsens machen die Minister Druck aufs Bundesinnenministerium: Die Ausreise-Erzwingungshaft für Straftäter und Gefährder soll ein Abtauchen künftig unmöglich machen. "Die Ausreise-Erzwingungshaft hat nur drei Wände und ist in Richtung Herkunftsland offen", kommentiert Schuster die Maßnahme.