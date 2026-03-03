So stark spürt Sachsen die Folgen des Iran-Kriegs schon jetzt

Dresden - Spritpreise, Urlaubsflüge, Sicherheit: Der Iran-Krieg ist Sache der großen Politik. Doch die Auswirkungen sind auch in den Bundesländern zu spüren. Was bedeutet der Konflikt für Sachsen?

Der Dresdner Prothesen-Spezialist Christoph Braun (47) will Ende des Monats auf die Arabische Halbinsel fliegen. Ob das klappt, ist bisher offen. © Eric Münch

Christoph Braun (47) vom Prothesenwerk Schubert & Braun in Dresden will Ende des Monats nach Riad (Saudi-Arabien). Viele seiner Endkunden sitzen in der Region. Noch ist der Flughafen offen. "Bisher war klar: Wo die Lufthansa hinfliegt, ist alles okay. Aber das gilt wohl nicht mehr", sagt Braun auf Anfrage. Ob er fliegen kann, weiß er noch nicht.

Das kann Thomas Koschig (62) vom Reisebüro B&T Flugreisen in Leipzig auch nicht sagen: "Die nächsten Flüge in die Krisenregion, die Kunden bei uns gebucht haben, gehen am Wochenende."

Bislang gibt es keine Einschränkungen für Passagierflüge ab Leipzig und Dresden, stellte Flughafensprecher Uwe Schuhart (50) klar. Allerdings werden von Leipzig in der Krisenregion auch nur zwei Ziele in Ägypten angeflogen, keine in Zypern, Israel oder den Arabischen Emiraten.

Die Luftraumsperrungen in Nahost beeinträchtigen aber nicht nur den Passagier-, sondern auch den Frachtflugverkehr. "Alle unsere Sicherheitsmaßnahmen bleiben so lange wie nötig in Kraft", erklärte Mattias Persson vom DHL-Hub Leipzig. Angaben zu Verspätungen oder Streichungen machte er nicht.