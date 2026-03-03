Mit Tabak, Lotto und Bockwurst: Borsdorfer Bahnhof nimmt Fahrt auf!

Borsdorf - Endlich wieder Leben im Bahnhof! Der Jubel am Montag in Borsdorf (Landkreis Leipzig ) war groß: Mit der Eröffnung des Kiosks "Gleis 1" ist die untere Etage des frisch sanierten Bahnhofsgebäudes nun wieder gut mit Geschäften bestückt.

Am Montag öffnete der Kiosk "Gleis 1" seine Türen. © Anke Brod

In "Gleis 1" ist demnach so ziemlich alles vereint, was jüngst in Borsdorf verschwunden war: Tabak, Presse, Lotto, DHL-Paketstation, dazu Snacks oder Getränke. Zudem nimmt die Crew Kleidung zur Reinigung sowie Schuhe zur Reparatur durch externe Dienstleister an.

"Ab dem 8. April gibt es in unseren Räumen dazu noch eine vollständige Postfiliale", erzählte Mitinhaber Michael Marks TAG24 beim Besuch vor Ort. Der 48-Jährige leitet den neuen Kiosk gemeinsam mit Philipp Petzold (42). Carolyn Häseler (42) im Verkauf macht das engagierte Team komplett.

Das Projekt ging recht sportlich über die Bühne, hatten Marks und Petzold doch gerade erst vor sechs Wochen die Schlüssel erhalten. "Wir haben hier bis spätabends geschuftet, ohne helfende Freunde hätten wir das so nicht hinbekommen", freut sich das Duo.

Beide hatten im Vorfeld rasch eine GmbH gegründet, Notarbesuche und Verhandlungen mit DHL folgten. Die Borsdorfer Bürgermeisterin Birgit Kaden (CDU) habe sie unterstützt, lobten sie.