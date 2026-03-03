Mit Tabak, Lotto und Bockwurst: Borsdorfer Bahnhof nimmt Fahrt auf!

Mit der Eröffnung des Kiosks "Gleis 1" ist die untere Etage des frisch sanierten Borsdorfer Bahnhofsgebäudes nun wieder gut mit Geschäften bestückt.

Von Anke Brod

Borsdorf - Endlich wieder Leben im Bahnhof! Der Jubel am Montag in Borsdorf (Landkreis Leipzig) war groß: Mit der Eröffnung des Kiosks "Gleis 1" ist die untere Etage des frisch sanierten Bahnhofsgebäudes nun wieder gut mit Geschäften bestückt.

Am Montag öffnete der Kiosk "Gleis 1" seine Türen.  © Anke Brod

In "Gleis 1" ist demnach so ziemlich alles vereint, was jüngst in Borsdorf verschwunden war: Tabak, Presse, Lotto, DHL-Paketstation, dazu Snacks oder Getränke. Zudem nimmt die Crew Kleidung zur Reinigung sowie Schuhe zur Reparatur durch externe Dienstleister an.

"Ab dem 8. April gibt es in unseren Räumen dazu noch eine vollständige Postfiliale", erzählte Mitinhaber Michael Marks TAG24 beim Besuch vor Ort. Der 48-Jährige leitet den neuen Kiosk gemeinsam mit Philipp Petzold (42). Carolyn Häseler (42) im Verkauf macht das engagierte Team komplett.

Das Projekt ging recht sportlich über die Bühne, hatten Marks und Petzold doch gerade erst vor sechs Wochen die Schlüssel erhalten. "Wir haben hier bis spätabends geschuftet, ohne helfende Freunde hätten wir das so nicht hinbekommen", freut sich das Duo.

Beide hatten im Vorfeld rasch eine GmbH gegründet, Notarbesuche und Verhandlungen mit DHL folgten. Die Borsdorfer Bürgermeisterin Birgit Kaden (CDU) habe sie unterstützt, lobten sie.

So langsam kehrt wieder Leben in das Bahnhofsgebäude ein.  © Anke Brod
Auch eine Poststation soll es bald vor Ort geben.  © Anke Brod

Neuer Kiosk in Borsdorf: Sportliche Leistung im Aufbau

Philipp Petzold (l.) und Michael Marks haben "Gleis 1" auf die Beine gestellt.  © Anke Brod

Hauptmieterin der gut 200 qm zählenden Hälfte im Erdgeschoss des Borsdorfer Bahnhofs ist bei alldem Juliane Hempel mit ihrem "Blütenzauber". "Im November fragte sie mich, ob ich hier nicht auch ein Projekt starten wolle", erinnerte sich Marks. Er besprach sich kurz mit Petzold - und zack: Der Entschluss war gefasst!

In der anderen unteren Gebäudehälfte laboriert im Übrigen eine Apotheke, während die obere Etage für Büroräume vorgesehen ist.

Vor Eröffnung von "Gleis 1" hatte Meike Heinrich die Borsdorfer am Bahnhof knapp 30 Jahre lang mit Zeitschriften und Co. versorgt. Nachdem sie als "Legende" in den wohlverdienten Ruhestand gegangen war, hinterließ die im Ort beliebte Frau eine spürbare Lücke.

Umso mehr freuten sich die ersten Kunden von "Gleis 1" am Montag, dass es sich dort nun fast wieder wie früher anfühlt - "Dorftratsch" inklusive!

