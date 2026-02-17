Ganz Sachsen hofft, dass Elwira befruchtet wurde

Görlitz/Leipzig - Es wäre eine Sensation! Der Elch wird seit etwa 800 Jahren in der sächsischen Wildnis vermisst. Die zuletzt gesichtete Einwanderer-Kuh Elwira (2) sorgte vergangenes Jahr für Schlagzeilen - und könnte nun schwanger sein. Mit dem möglichen Nachwuchs wächst die Hoffnung von Biologen, den pflanzenfressenden Riesen bald wieder heimisch nennen zu können.

Elchkuh-Elwira im Mai, hier noch am Bärwalder See. Ist sie schwanger? © privat

Ein trauriger Anblick war das im Moritzburger Wildgehege. Jahrzehntelang waren die Elche dort Besucherlieblinge, die weltgrößte Hirschart zierte sogar das Logo. Doch plötzlich: Parasiten! Womöglich.

Die Todesursachen wurden nie ganz geklärt. Das Wildgehege verwaiste. Und der Elch verschwand. Bis jetzt.

Elchkuh Elwira, im vergangenen Mai über die Neiße eingewandert, ist wohl gekommen, um zu bleiben. "Seitdem hält sie sich am südwestlichen Rand der Dübener Heide auf", sagt Biologe Michael Striese (55), "selbst und ständiger" Elchexperte.

Die bis zu 2,20 Meter großen Tiere fressen im Sommer Laub und im Winter Nadeln - und davon gibt's nördlich von Leipzig reichlich. "Elche in ihrem Alter sind auf der Suche nach dem Revier. Wenn die Winterzeit vorbei ist, könnte sie wieder loslaufen." Oder bleiben, wie sie es im Sommer tat.

Womöglich hat sie einen Grund mehr dazu: Elwira schwebt wohl im Kälber-Glück!