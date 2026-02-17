Neuhermsdorf wird wieder das Mekka der Eisschwimmer

Neuhermsdorf - Während andere im Februar Wärmflaschen knuddeln, springen diesen Freitag und Samstag in Neuhermsdorf 200 Menschen freiwillig bei zwei bis vier Grad ins Wasser - und nennen das Wettkampf. Willkommen bei den Deutschen Meisterschaften im Eisschwimmen, mitten im sächsischen Idyll. Wo andere bibbern, beginnt hier bald der Nervenkitzel.

Noah Curcio (27) organisiert das Event mit seinem Vater Gerrit und Bruder Aaron. © Norbert Neumann

Was 2019 als "Drei-Mann-Show" begann, ist heute ein internationales Spektakel. "Wir haben das sozusagen ganz klein angefangen", erzählt einer der Organisatoren, Noah Curcio (27).

Sein Vater kannte den Präsidenten des Deutschen Eisschwimmens, beide waren Bundesliga-Schwimmer. Der Kontakt zu Extremschwimmer Christof Wandratsch brachte schließlich die Leidenschaft fürs eiskalte Wasser ins Rollen.

Seit 2019 war Neuhermsdorf Teil des Deutschlandcups. Und seit 2023 ist klar: Hier schlagen die Herzen der deutschen Eisschwimmer offiziell höher - als neue Heimat der Deutschen Meisterschaften.

Dieses Jahr geht es noch weiter: "Erstmals ist das Event einer der Ice World Cups, bei dem Punkte gesammelt werden können." Athleten aus Vietnam, Großbritannien und Algerien reisen unter anderem an. "Wir rechnen dadurch mit rund 200 Teilnehmern dieses Jahr, so viele wie nie", sagt Curcio stolz.