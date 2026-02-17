 657

Vom TikTok-Livestream in den Knast: Mann aus Sachsen sorgt für Kopfschütteln

Ein Untergetauchter meinte, bei TikTok live gehen und dabei die Polizei verhöhnen zu müssen.

Von Eric Hofmann

Hoyerswerda - Was ist denn nur in der Oberlausitz los? Nachdem sich eine Suff-Fahrerin (24) mehr oder weniger selbst bei der Polizei anzinkte, meinte nun ein Untergetauchter (26), bei TikTok live zu gehen und dabei die Polizei verhöhnen zu müssen. Jetzt sitzt er hinter Gittern.

In der Schöpsdorfer Straße wurde der Untergetauchte (26) verhaftet.
In der Schöpsdorfer Straße wurde der Untergetauchte (26) verhaftet.  © Rico Löb

In der Schöpsdorfer Straße in Hoyerswerda fühlte sich der Gesuchte wohl sehr sicher und ging am Sonntagnachmittag im sozialen Netzwerk TikTok online, heißt: Er startete einen Livestream.

Gut zu erkennen war dabei die Wohnung seines Kumpels (65), auch die Umgebung konnten Ortskundige wohl schnell ausmachen.

Das hielt den jungen Protzer nicht davon ab, ordentlich aufzutrumpfen: Er verhöhnte die Polizei und brüstete sich damit, dass er auf freiem Fuß sei.

Immer mehr Menschen in Sachsen bewaffnen sich
Sachsen Immer mehr Menschen in Sachsen bewaffnen sich

Das änderte sich 35 Minuten später, als die Polizei in der Wohnung auftauchte. Da wurde dem TikTok-Prahler doch etwas bange, denn ganze neun Monate Haft muss er laut noch nicht vollstrecktem Urteil absitzen.

Schnell flüchtete er in den Kleiderschrank des Bekannten. Doch auch dorthin führte der Weg der Fahnder schnell.

Über TikTok verriet ein Flüchtiger der Polizei, wo er sich gerade versteckte. (Symbolfoto)
Über TikTok verriet ein Flüchtiger der Polizei, wo er sich gerade versteckte. (Symbolfoto)  © Monika Skolimowska/dpa
Dein tägliches News-Update

Jetzt kostenlos für den News-des-Tages-Newsletter anmelden!

Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.

Vom Schrank ging es dann in die doch etwas geräumigere Zelle. Allerdings: Auf TikTok muss der Online-Prahler jetzt wohl eine Weile verzichten.

Titelfoto: Bildmontage: Monika Skolimowska/dpa, Rico Löb

Mehr zum Thema Sachsen: