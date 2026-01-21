Gedenktag in Pirna: Sachsen erinnert an die Vertreibung der Deutschen vor 80 Jahren

Pirna - An die Vertreibung der Ungarndeutschen nach dem Zweiten Weltkrieg gedachten am Dienstag in Pirna Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (50, CDU) und der ungarische Staatspräsident Tamás Sulyok (69).

Nikolaus Drexler (88) kam als Kind aus Ungarn nach Deutschland. © Steffen Füssel

An der Kranzniederlegung an der "Grauen Kaserne" nahmen auch Zeitzeugen teil. "Wir kamen mit dem Viehwaggon 1948 in Pirna an. Ich war zehn Jahre alt, als man meine Familie zwang, Ungarn zu verlassen", berichtete Nikolaus Drexler (88).

Die Familie wurde nach Porschdorf in die Sächsische Schweiz weitergeschickt. Sie erlebte da Hunger und Elend.

"Zwei Herzen schlagen in meiner Brust. Ein ungarisches und ein deutsches", sagte Drexler, der nach der Wiedervereinigung als Sebnitzer Landrat Verantwortung trug.

"Ich war dreieinhalb Jahre alt, als man meine Familie zwangsaussiedelte und enteignete. Wir kamen nach Pirna und später zu einem Bauern nach Herzogswalde. Wir hatten damals kaum zu essen", berichtete Teresia Malisch (81).