Ärger zur Grünen Woche: Sachsen macht sich gegen EU-Kürzung stark

Dresden/Berlin - Die Ost-Agrarminister wenden sich gemeinsam mit den ostdeutschen Landesbauernverbänden gegen eine Kürzung der EU-Förderung. Es geht um Betriebsgrößen und sehr viel Geld .

Landwirtschaft unter Druck: Bei Getreide gab es voriges Jahr eine sehr gute Ernte - aber das verdirbt die Preise. © Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa

Die Landwirtschaft ist unter Druck: Rekordernten bescheren den Bauern derzeit einen Preisverfall bei Getreide und Kartoffeln, generell auch bei Fleisch und Milch. Darüber hinaus will die EU die Zügel bei Düngemitteln und im Pflanzenschutz anziehen.

Noch mehr Kopfzerbrechen machen den Bauern die Brüsseler Kürzungsabsichten bei der Einkommensgrundstützung.

Heißt: Ab 2028 soll die Agrarförderung ab bestimmten Betriebsgrößen gekürzt (Degression) oder ganz gestrichen (Kappung) werden.

"Wenn wir heimische Produkte und unsere Ernährung in stürmischen Zeiten sichern wollen, dann brauchen wir ein auskömmliches Budget für die Gemeinsame Agrarpolitik", betonte Sachsens Landwirtschaftsminister Georg-Ludwig von Breitenbuch (54, CDU) am Montag auf der Grünen Woche in Berlin.