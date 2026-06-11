Gefängnis mit Aufenthaltspflicht: So soll Sachsens neuer Asylknast funktionieren

Dresden - Mit dem neuen EU-Asylrecht soll das unkontrollierte Weiterziehen von Flüchtlingen verhindert werden. Dafür soll in Dresden ein sogenanntes Sekundärmigrationszentrum entstehen. Am 1. Juli geht es in Betrieb.

Innenminister Armin Schuster (65, CDU) sieht Sachsen für das neue EU-Asylrecht gut gerüstet. © Holm Helis

Kurz vor Inkrafttreten der EU-Asylreform sieht Innenminister Armin Schuster (65, CDU) Sachsen gerüstet. Mit dem Projekt habe man schon vor etlichen Wochen begonnen.

Im Zuge des verschärften Asylrechts können Bundesländer solche Unterkünfte mit Aufenthaltspflicht einrichten, in denen Menschen untergebracht werden, die Deutschland verlassen sollen, weil ein anderes EU-Land zuständig ist.

Das neue Zentrum nimmt zum 1. Juli seinen Betrieb auf. Dafür werde das bestehende Landesausreisezentrum entsprechend der neuen Rechtslage als Sekundärmigrationszentrum weitergeführt, teilte die Landesdirektion mit. Daher fielen keine großen Baumaßnahmen an.

Bis zu 400 Migranten können in dem "Asylknast" im Dresdner Norden untergebracht werden.