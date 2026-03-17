Gehälter-Panne in Sachsens Finanzverwaltung - Grünen-Chefin spricht von Debakel

Dresden - Nach einer Panne bei der Umstellung auf eine neue Software in der sächsischen Finanzverwaltung sprechen die Grünen von einem Debakel.

Will die Softwarepanne in der sächsischen Finanzverwaltung zügig aufgeklärt wissen: Franziska Schubert (43, Grüne). © Thomas Türpe

"Wenn Hochschulen Semesterbeiträge nicht zuordnen können, Gehälter verspätet ankommen und Bußgeldverfahren ins Stocken geraten, ist das kein gewöhnlicher Softwarefehler - dann steht die Funktionsfähigkeit staatlicher Abläufe infrage", sagte die Grünen-Fraktionsvorsitzende Franziska Schubert (43).

Laut dem Landesamt für Finanzen sind die Schwierigkeiten, von einzelnen Problemen abgesehen, inzwischen behoben.

Schubert erinnerte in diesem Zusammenhang an die "Hetzkampagne der CDU-Fraktion" gegen Ex-Umweltminister Wolfram Günther (52, Grüne).

Damals verspätete sich die Zahlung der landwirtschaftlichen Direkthilfen um einen Monat.