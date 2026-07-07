"Gemeinsam für die Heimat": Neun Projekte wollen Geld von Brauerei

Radeberg - Bei der Aktion "Gemeinsam für die Heimat" unterstützt die Radeberger Exportbierbrauerei zum sechsten Mal fünf Projekte in der Sächsischen Schweiz mit je 10.000 Euro.

Zur Auswahl stehen insgesamt neun Projekte, etwa die Errichtung einer Wanderhütte in Ulbersdorf, die denkmalgerechte Fensterinstandsetzung der Sebnitzer Neumannmühle oder die Ertüchtigung des Wanderwegs "Poetenweg" in Bad Gottleuba.

Beim Online-Voting (radeberger.de/nachhaltigkeit/unsere-heimat/aktion-2026) kann bis Ende Oktober abgestimmt werden, wer die Finanzspritze erhält.

Seit 2021 wurden von der Brauerei bereits 20 Projekte in der Sächsischen Schweiz mit insgesamt 527.000 Euro gefördert.