Zoff im Zug! Jugendlicher versprüht nach Angriff Reizgas, Bahnverkehr lahmgelegt

Döbeln - Heftiger Zoff im Zug! Am Montagabend wurde ein Teenager (15) in einer Bahn in Döbeln (Landkreis Mittelsachsen) geschlagen. Der Jugendliche wehrte sich und versprühte Reizgas. Für die Passagiere an Bord war die Fahrt vorerst beendet.

Wie die Bundespolizei auf TAG24-Nachfrage mitteilt, geschah der Vorfall gegen 22 Uhr am Bahnhof in Döbeln. In einem Zug der Mitteldeutschen Regiobahn eskalierte eine Auseinandersetzung. "Eine bislang unbekannte Person schlug einen Syrer (15) ins Gesicht", so eine Sprecherin der Bundespolizei. Der Jugendliche zückte daraufhin eine Reizgasdose und sprühte damit im Zug herum. Die Bahn musste anschließend evakuiert werden, Polizei und Rettungskräfte rückten an.

Nun ermittelt die Bundespolizei gegen den 15-jährigen Syrer wegen gefährlicher Körperverletzung. Gegen die unbekannte Person, die den Jugendlichen ins Gesicht schlug, laufen ebenfalls Ermittlungen.

Durch den Vorfall kam es am Montagabend zu Verspätungen im Bahnverkehr.