Illegaler Müll: Erzgebirgskreis muss für Entsorgung zahlen

Leipzig/Chemnitz - Eigentümer von öffentlichem Grund können aufatmen: Wenn Müll auf frei zugänglichem Grund und Boden illegal entsorgt wird, muss der Besitzer den Unrat nicht beseitigen. Dies entschied das Bundesverwaltungsgericht. Grund war eine juristische Auseinandersetzung im Erzgebirge .

Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts ist rechtskräftig. © picture alliance/dpa

Was war passiert? In einem Waldstück im Erzgebirge hatten Unbekannte Dachpappe verbotenerweise entsorgt.

Weil sich der Erzgebirgskreis weigerte, den Müll zu beseitigen, tat dies der Grundstückseigentümer selbst - und verklagte den Landkreis auf die Erstattung der Aufräumkosten.

Nach juristischen Hin-und-Her vor dem Verwaltungsgericht Chemnitz und dem Oberverwaltungsgericht gab das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig nun dem Grundstückseigentümer recht.